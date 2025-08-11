ZAUSTAVLJENO ŠIRENJE

Dramatični prizori: Vatrogasci nadljuskim naporima gase požar u Hrvatskoj

Zbog njihove požrtvovanosti sačuvani su objekti i nema stradalih.

Dž. R.

11.8.2025

Požar koji je noćas izbio kod Jesenica, istočno od Splita, gasi 147 vatrogasca s 50 vozila. Vatra je na nekim mjestima ugrožavala i kuće, ali su intervencijom vatrogasaca spašene, doznaje se od glavnog vatrogasnog komandanta splitsko-dalmatinske županije Ivana Kovačevića.

Vatrogascima pomažu 4 aviona CL-415 i 2 zrakoplova AT-802 Air Tractor. Stanje je sad znatno bolje, prenosi Index.hr.

Dramatični prizori stižu s lica mjesta dok se vatrogasci  nadljudskim naporima i dalje bore protiv buktinje koja je u jednom trenutku opasno prijetila kućama.

- Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga, sada je stanje na požarištu puno bolje. Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani. Posebno pohvaljujem lokalne dobrovoljne i profesionalne vatrogasci koji su odmah pristupili odbrani obiteljskih kuća u iznimno teškim uvjetima jake bure koja je otežala gašenje - poručio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Zbog njihove požrtvovanosti sačuvani su objekti i nema stradalih. 

