Dramatični prizori: Vatrogasci nadljuskim naporima gase požar u Hrvatskoj

Požar koji je noćas izbio kod Jesenica, istočno od Splita, gasi 147 vatrogasca s 50 vozila. Vatra je na nekim mjestima ugrožavala i kuće, ali su intervencijom vatrogasaca spašene, doznaje se od glavnog vatrogasnog komandanta splitsko-dalmatinske županije Ivana Kovačevića.

Vatrogascima pomažu 4 aviona CL-415 i 2 zrakoplova AT-802 Air Tractor. Stanje je sad znatno bolje, prenosi Index.hr.

Dramatični prizori stižu s lica mjesta dok se vatrogasci nadljudskim naporima i dalje bore protiv buktinje koja je u jednom trenutku opasno prijetila kućama.