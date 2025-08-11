Tužilaštvo formiralo predmet zbog četničkog skupa u Gornjem Zaostru

Bjelopoljsko Više državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom izjava učesnika četničkog skupa koje je održano u selu Gornje Zaostro kod Berana.

Kontroverzni događaj

Kako navode iz tužilaštva, postupak je pokrenut po službenoj dužnosti, a u toku je prikupljanje dokaza, koja će pokazati ima li osnova za krivično gonjenje učesnika zbog djela.

Kontroverzni događaj se desio u četvrtak, otkriven je spomenik ozloglašenom četničkom komandantu i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, a koji je otkrio mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije, dok je ceremonija održana uz intoniranje himne Srbije.

Metodije je tom prilikom izjavio kako je "malo onih koji su bili nadahnuti kao Đurišić", te poručio da bi njegov spomenik trebalo postaviti i u centru Berana.

Napadnute novinarske ekipe

Incident je eskalirao kada su novinarske ekipe "Vijesti" i "Pobjede" napadnute.

Novinar Vijesti Balša Rudović i fotoreporter Boris Pejović tvrde da ih je “bijesna masa pijanih ljudi” više od sat vremena psihički maltretirala i prijetila im smrću. Fotoreporter Pobjede Stevo Vasiljević fizički je napadnut, a od njega su otete dvije memorijske kartice.

Beranska policija privela je četiri osobe, od kojih je Danka Femića zadržala do 72 sata zbog sumnje da je prijetio sigurnosti novinara. Vlado Stijović, kod koga su pronađene ukradene memorijske kartice, pušten je na slobodu.

Posebno je uznemirujuća tvrdnja reportera da su incident posmatrala dva policajca u civilu, koja navodno nisu reagovala. Iz vrha policije, međutim, tvrde da ti službenici u tom trenutku nisu bili na mjestu napada.



