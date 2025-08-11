Toplotni val hara Hrvatskom: Sinoć izmjerena najtoplija noć u Splitu otkad postoji mjerenje

Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku, prema dugoročnoj prognozi, potrajat će najmanje do kraja sedmice. Ovaj val vrućine donio je i najtopliju noć u Splitu otkako postoje meteorološka mjerenja.

Na automatskoj meteorološkoj stanici na Marjanu noćas je zabilježena minimalna temperatura od čak 31,5°C. Prema dostupnim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, riječ je o najvišoj noćnoj temperaturi u Splitu od početka mjerenja 1948. godine.

Tako je oboren prethodni rekord od 30,0°C, postavljen 6. jula 1988. godine.

Danas je u cijeloj Hrvatskoj, kao i u drugim dijelovima Balkana, zabilježena izuzetna vrućina. U Pločama je u 15 sati izmjereno čak 40,1°C.

Najviše dnevne temperature u 16 sati izmjerene su na sljedećim meteorološkim stanicama: Ploče – 39,9 °C, Zadar – 39,5 °C, Šibenik – 38,0 °C, Gruda – 37,3 °C, Split-Marjan – 37,2 °C, Knin – 36,7 °C, Hvar – 36,0 °C, Mali Lošinj – 35,6 °C, Malinska – 35,4 °C, Rab – 35,1 °C.

Zbog ekstremno visokih temperatura, DHMZ je izdao crveni meteoalarm za splitsku, kninsku, riječku i dubrovačku regiju, i to do petka.

Sunčano i vruće vrijeme očekuje se i sutra širom zemlje, dok će na Jadranu biti vrlo vruće.

"Dalmaciju će povremeno prekrivati umjerena naoblaka. Vjetar će biti slab, ponegdje i umjeren, s istočnih i sjeveroistočnih smjerova. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, s mogućim olujnim udarima osobito podno Velebita, koja će prijepodne slabjeti. U Dalmaciji će vjetar prolazno okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 14 i 19 °C, dok će na Jadranu biti između 25 i 30 °C. Najviše dnevne temperature bit će od 29 do 33 °C, a na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 39 °C. Od srijede do petka zadržat će se sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Umjerena naoblaka očekuje se povremeno, naročito u četvrtak i petak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije, gdje je moguća pojava poslijepodnevnih pljuskova. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren vjetar istočnih i sjeveroistočnih smjerova", navodi DHMZ.