Radiochirurgija Zagreb postaje povezani član Cleveland klinike, prof. dr. sci. Švarc za "Avaz": Pacijente ćemo liječiti na najmoderniji i najsigurniji način

Klinika Cleveland poželjela je dobrodošlicu Radiochirurgiji Zagreb kao prvom evropskom članu Cleveland Clinic Connected, nakon rigoroznog pregleda sigurnosnih, kvalitetnih i standarda iskustva pacijenata u bolnici. Ovo je veoma značajan napredak za ovu ustanovu.

Uspješnije liječenje

Kako je za „Dnevni avaz“ istakao prof. dr. sci. Dragan Švarc (Schwarz), specijalist opće hirurgije, subspecijalist digestivne i onkološke hirurgije, te direktor ovo je veoma značajno, ne samo za Radiochirurgiju Zagreb, već će to značiti i za regiju.

- To znači kvalitetnije, bolje, sigurnije i uspješnije liječenje protiv malignih bolesti koje predstavljaju u današnjici jedan veliki javno-zdravstveni problem. Sretni smo da smo uspjeli postati članica jedne od najboljih klinika na svijetu i na taj način dobili priliku da pacijente liječimo na najkvalitetniji, najsigurniji i najmoderniji način – kazao nam je prof. dr. sci. Švarc.

Brojne prednosti

Poručio je da će, osim Republike Hrvatske, i cijeli region, uključujući BiH, imati prednosti.

- Prednosti su u tome što uvijek imate iskustva u liječenju određenih stadija bolesti i karcinoma, koje stičete preko znanja već ustrojenih u protokol, kako to imaju veće kliničke bolnice koje imaju uspješnije načine provođenja takvog liječenja. Prednosti su od same edukacije ljudi, primjene tih najnaprednjih protokola, sigurnosnih protokola, vrsta operativnih zahvata, modaliteta liječenja. Na taj način svi mi zajedno omogućavamo što bolje i što kvalitetnije liječenje naših pacijenata – zaključio je prof. dr. sci. Švarc za „Dnevni avaz“.

Lider u onkološkoj njezi

Radiochirurgia Zagreb postala je vodeća hrvatska specijalistička bolnica za ranu dijagnozu i liječenje raka, koristeći neke od najnaprednijih tehnologija u borbi protiv raka.