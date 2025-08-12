Snimak vatrogasca koji se probija kroz vatrenu stihiju u Crnoj Gori ledi krv u žilama

Crna Gora pogođena je velikim požarima koji gutaju sve pred sobom. Vatrogasci se bore nadljuskim naporima da obuzdaju vatrenu stihiju, a na mrežama se pojavio i jedan snimak koji je svojevrsno svjedočenje katastrofi koja se odvija.

Video prikazuje jednog od vatrogasca koji prolazi kroz šumski pojas potpuno obuhvaćen plamenom.

Oko njega sve gori i izgleda kao da će ga vatra u svakom trenutku "progutati".