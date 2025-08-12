Snimak vatrogasca koji se probija kroz vatrenu stihiju u Crnoj Gori ledi krv u žilama

Crna Gora pogođena je velikim požarima koji gutaju sve pred sobom. Vatrogasci se bore nadljuskim naporima da obuzdaju vatrenu stihiju, a na mrežama se pojavio i jedan snimak koji je svojevrsno svjedočenje katastrofi koja se odvija.
Video prikazuje jednog od vatrogasca koji prolazi kroz šumski pojas potpuno obuhvaćen plamenom.
Oko njega sve gori i izgleda kao da će ga vatra u svakom trenutku "progutati".
Nakon videa vatrogasca, objavljen je i jedan sačinjen od nekoliko prizora buktinje i prizori su u najmanju ruku zastrašujući.
- Duga i teška noć pred našim herojima. Noćas će vatrogasne ekipe imati pune ruke posla zbog više požara koji su izbili na različitim lokacijama.
Hrabri vatrogasci neumorno rade na terenu, boreći se sa vatrom i štiteći živote, imovinu i prirodu. Hvala im na svemu što čine za našu sigurnost. Apel građanima: Poštujte uputstva vatrogasaca i drugih službi na terenu. Izbegavajte kretanje u blizini mesta intervencije. Ostanite oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, roštilja i bacanja opušaka - piše u opisu.
Podsjećanja radi, jučer je počela borba sa požarima u Crnoj Gori koji su se proširili.
Nakon što se jedan rasplamsao iznad Čanja, vatrena stihija je i kod Podgorice, Budve, Bara, Nikšića, Šavnika i Bijelog Polja.
U pomoć je pritekla i Srbija koja je poslala helikopter Ka-32.