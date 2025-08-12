Putopisac podijelio priču iz Afganistana: "Jedan iz dubrave, drugi taliban, jedan s kamerom, drugi s kalasnjikovom"

Obojica pričamo priče, samo na drugačiji način

Putopisac u Afganistanu. Screenshot

D. H.

12.8.2025

Kristijan Iličić, poznati putopisac, objavio je fotografiju iz Afganistana na kojoj pozira s pripadnikom talibanskog pokreta. Uz sliku je napisao:

"Jedan iz Dubrave, drugi taliban. Jedan s kamerom, drugi s kalašnjikovom. Obojica pričamo priče, samo na drugačiji način."

Fotografija prikazuje dvojicu muškaraca nasmiješenih prema kameri, dok iza njih stoji mirni pejzaž s planinama i jezerom. Iličić drži kameru, dok njegov sugovornik nosi automatsku pušku, naglašavajući kontrast u njihovim "alatima" i načinima pričanja priča.


