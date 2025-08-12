Video / Dron Bayraktar snimio trenutak podmetanja požara u Albaniji

Dron Bayraktar snimio je namjerno podmetanje požara, a snimak je na svom Facebook nalogu objavio albanski premijer Edi Rama. On je poručio da ovaj čin predstavlja izdaju.

- Namjerno paljenje požara nije samo zločin, nego i izdaja naše zemlje i budućnosti naše djece. Evo video namjernog podmetanja požara koje su danas snimili dronovi ratnog zrakoplovstva. Državna policija je na terenu kako bi privela pravdi svakoga tko se igra s plamenom na zajedničkom posjedu.

U međuvremenu, u ovom teškom vremenu globalnog zatopljenja i požara koji pogađaju sve mediteranske zemlje, morat ćemo u Kaznenom zakonu izjednačiti podmetanje požara s ubistvom - napisao je Rama.

U Albaniji su stotine vatrogasaca i vojnika ugasile većinu od gotovo 40 požara koji su izbili u posljednja 24 sata, prema podacima ministarstva odbrane, ali više od desetak ih je još uvijek aktivno. Od početka jula, gotovo 34.000 hektara spaljeno je širom zemlje, prema Evropskom informacijskom sistemu za šumske požare (EFFIS).