Vatrena stihija u Crnoj Gori ne jenjava: Pomoć šalju Austrija, Italija i UAE, policija traži osumnjičene dronovima

Crna Gora već drugi dan bori se sa požarima, jutros je Podgorica osvanula obavijena gustim dimom. Vatrogasci, vojska i volonteri cijele noći su neumorno dežurali u gašenju vatrene stihije koja je dojavljena iz više opasnih tačaka: novo žarište eruptiralo je u Piperima, a i dalje prijeti Smokovcu i Kakarickoj gori. Intenzivni rad započeo je i u primorskim područjima požar koji od nedjelje bijesni u Buljarici proširio se na Čanj, dok je u sjevernoj regiji evidentirano ugrožavanje objekata u zoni Biokovca–Graba kod Bijelog Polja

Signal za pomoć

Austrija će poslati više od 100 vatrogasaca kako bi pomogli u gašenju požara širom Crne Gore, najavio je premijer Milojko Spajić nakon današnjeg sastanka sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom (Christian Stocker ) u Podgorici.

Na zajedničkoj konferenciji za medije, Spajić je istakao da se u ovom potezu ogleda evropska solidarnost o kojoj se često govori, ali je sada i vidljivo pokazana na djelu.

- Crna Gora se bori sa požarima na desetinama lokacija. Sve službe Vojske, MUP-a i lokalnih samouprava su na terenu. Poslali smo signal za pomoć partnerskim zemljama, a austrijski kolega je najavio preko 100 vatrogasaca iz njegove države. Građani će biti zahvalni na ovom nesebičnom gestu - poručio je Spajić, prenose Vijesti.

Premijer je saopćio da je sa Štokerom potpisao sporazum koji predstavlja vid ekonomske diplomatije, naglašavajući važnost trenutnog momenta za privlačenje austrijskih investicija. Zahvalio je i na podršci Austrije na evropskom putu Crne Gore, ali i u vanrednim situacijama.

Štoker je ocijenio da su odnosi dvije države odlični i naglasio da Austrija ostaje snažan zagovornik proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan.

Stroge kazne

- Naši ekonomski odnosi su izvrsni, a vaša budućnost je u EU. Austrija će pružiti pomoć u ljudstvu i opremi, a mehanizam je već aktiviran. Proces transporta traje, ali čim stigne zeleno svjetlo, pomoć će biti poslana - rekao je austrijski kancelar.

Spajić je otkrio da su juče ujutro poslati zahtjevi za međunarodnu pomoć, te najavio da će i UAE, kao i brojni prijatelji iz svijeta, poslati značajnu podršku.

Govoreći o mogućnosti da su pojedini požari podmetnuti, premijer je kazao da postoje indicije koje ukazuju na to, naglašavajući važnost oštrih kazni za piromaniju.

- Čudno je što su buknuli na 10 mjesta odjednom. Policija će imati posla. Neke zemlje regiona, poput Hrvatske, smanjile su broj požara upravo strogim kaznama - dodao je Spajić.

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović saopštio je da je danas razgovarao sa potpredsjednikom italijanske vlade i šefom diplomatije Antonijom Tajanijem, koji je potvrdio da će italijanski avioni za gašenje požara tokom dana biti upućeni u Crnu Goru. Ivanović je zahvalio Italiji na brzoj reakciji i podršci u, kako je naveo, izuzetno kritičnim trenucima za našu zemlju.

- Crna Gora je zahvalna prijateljskoj Italiji na izuzetno važnoj pomoći u ovim momentima - poručio je Ivanović.

Službenici Uprave policije Crne Gore preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja uzroka požara koji su u posljednja dva dana aktivni na teritoriji više opština i regija širom države.

Nadzor iz vazduha

- U cilju adekvatnog odgovora na ovaj ozbiljan bezbjednosni i ekološki izazov, aktivirani su svi raspoloživi kapaciteti policije. Aktivnosti će se sprovoditi i putem nadzora iz vazduha, sa posebnim fokusom na identifikaciju i postupanje prema licima koja, bilo namjerno ili iz nehata, izazivaju ili podmeću požare. Uprava policije će prema takvim licima preduzeti represivne mjere, pri čemu će ista biti na udaru zakona i procesuirana u skladu sa važećim zakonskim propisima - navodi se u saopćenju.

Pozvali su građane da, bez izuzetka, pruže podršku nadležnim institucijama i Upravi policije te da bez odlaganja prijave svako sumnjivo ponašanje, kretanje lica ili aktivnosti koje mogu ukazivati na pokušaj izazivanja požara, kako prije, tako i nakon njegovog izbijanja.

- Uprava policije će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje i pojačati prisustvo na terenu, s ciljem identifikacije i procesuiranja počinilaca, ukoliko se utvrdi da je uzrok požara ljudski faktor. Također, na raspolaganju Upravi policije će biti angažovani i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i dronovi Uprave policije, koje će vršiti nadzor iz vazduha u cilju što efikasnijeg otkrivanja aktivnih požara i identifikacije potencijalno odgovornih lica - navedeno je u saopćenju.