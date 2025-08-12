POŽARI U SUSJEDSTVU

Vatrena stihija u Crnoj Gori ne jenjava: Pomoć šalju Austrija, Italija i UAE, policija traži osumnjičene dronovima

Austrija će poslati više od 100 vatrogasaca kako bi pomogli u gašenju požara širom Crne Gore, najavio je premijer Milojko Spajić

A. H. K.

12.8.2025

Crna Gora već drugi dan bori se sa požarima, jutros je Podgorica osvanula obavijena gustim dimom. Vatrogasci, vojska i volonteri cijele noći su neumorno dežurali u gašenju vatrene stihije koja je dojavljena iz više opasnih tačaka: novo žarište eruptiralo je u Piperima, a i dalje prijeti Smokovcu i Kakarickoj gori. Intenzivni rad započeo je i u primorskim područjima požar koji od nedjelje bijesni u Buljarici proširio se na Čanj, dok je u sjevernoj regiji evidentirano ugrožavanje objekata u zoni Biokovca–Graba kod Bijelog Polja

Signal za pomoć

Austrija će poslati više od 100 vatrogasaca kako bi pomogli u gašenju požara širom Crne Gore, najavio je premijer Milojko Spajić nakon današnjeg sastanka sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom (Christian Stocker ) u Podgorici.

Na zajedničkoj konferenciji za medije, Spajić je istakao da se u ovom potezu ogleda evropska solidarnost o kojoj se često govori, ali je sada i vidljivo pokazana na djelu.

- Crna Gora se bori sa požarima na desetinama lokacija. Sve službe Vojske, MUP-a i lokalnih samouprava su na terenu. Poslali smo signal za pomoć partnerskim zemljama, a austrijski kolega je najavio preko 100 vatrogasaca iz njegove države. Građani će biti zahvalni na ovom nesebičnom gestu -  poručio je Spajić, prenose Vijesti.

Premijer je saopćio da je sa Štokerom potpisao sporazum koji predstavlja vid ekonomske diplomatije, naglašavajući važnost trenutnog momenta za privlačenje austrijskih investicija. Zahvalio je i na podršci Austrije na evropskom putu Crne Gore, ali i u vanrednim situacijama.

Štoker je ocijenio da su odnosi dvije države odlični i naglasio da Austrija ostaje snažan zagovornik proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan.

Stroge kazne

- Naši ekonomski odnosi su izvrsni, a vaša budućnost je u EU. Austrija će pružiti pomoć u ljudstvu i opremi, a mehanizam je već aktiviran. Proces transporta traje, ali čim stigne zeleno svjetlo, pomoć će biti poslana - rekao je austrijski kancelar.

Spajić je otkrio da su juče ujutro poslati zahtjevi za međunarodnu pomoć, te najavio da će i UAE, kao i brojni prijatelji iz svijeta, poslati značajnu podršku.

Govoreći o mogućnosti da su pojedini požari podmetnuti, premijer je kazao da postoje indicije koje ukazuju na to, naglašavajući važnost oštrih kazni za piromaniju.

- Čudno je što su buknuli na 10 mjesta odjednom. Policija će imati posla. Neke zemlje regiona, poput Hrvatske, smanjile su broj požara upravo strogim kaznama - dodao je Spajić.

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović saopštio je da je danas razgovarao sa potpredsjednikom italijanske vlade i šefom diplomatije Antonijom Tajanijem, koji je potvrdio da će italijanski avioni za gašenje požara tokom dana biti upućeni u Crnu Goru. Ivanović je zahvalio Italiji na brzoj reakciji i podršci u, kako je naveo, izuzetno kritičnim trenucima za našu zemlju.

- Crna Gora je zahvalna prijateljskoj Italiji na izuzetno važnoj pomoći u ovim momentima - poručio je Ivanović.

Službenici Uprave policije Crne Gore preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja uzroka požara koji su u posljednja dva dana aktivni na teritoriji više opština i regija širom države.

Nadzor iz vazduha

- U cilju adekvatnog odgovora na ovaj ozbiljan bezbjednosni i ekološki izazov, aktivirani su svi raspoloživi kapaciteti policije. Aktivnosti će se sprovoditi i putem nadzora iz vazduha, sa posebnim fokusom na identifikaciju i postupanje prema licima koja, bilo namjerno ili iz nehata, izazivaju ili podmeću požare. Uprava policije će prema takvim licima preduzeti represivne mjere, pri čemu će ista biti na udaru zakona i procesuirana u skladu sa važećim zakonskim propisima - navodi se u saopćenju.

Pozvali su građane da, bez izuzetka, pruže podršku nadležnim institucijama i Upravi policije te da bez odlaganja prijave svako sumnjivo ponašanje, kretanje lica ili aktivnosti koje mogu ukazivati na pokušaj izazivanja požara, kako prije, tako i nakon njegovog izbijanja.

- Uprava policije će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje i pojačati prisustvo na terenu, s ciljem identifikacije i procesuiranja počinilaca, ukoliko se utvrdi da je uzrok požara ljudski faktor. Također, na raspolaganju Upravi policije će biti angažovani i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i dronovi Uprave policije, koje će vršiti nadzor iz vazduha u cilju što efikasnijeg otkrivanja aktivnih požara i identifikacije potencijalno odgovornih lica - navedeno je u saopćenju.

