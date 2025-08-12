Državljanin Kosova uhapšen zbog sumnje na izazivanje požara u mjestu Zaljevo

Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bar danas oko 11:30 sati je prijavljeno da je u mjestu Zaljevo došlo do izbijanja požara kojim je zahvaćeno nisko rastinje. Odmah po prijemu prijave, na lice mjesta su upućeni pripadnici Službe zaštite i spašavanja koji su lokalizovali požar.

Kako je navedeno iz Uprave policije Crne Gore, u vezi sa navedenim događajem, obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, po čijem nalogu je izvršen uviđaj na licu mjesta.

- Na osnovu preduzetih brojnih kriminalističko-operativnih aktivnosti, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali, a potom i pronašli kosovskog državljanina S.L. (38), koji je doveden u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Bar radi prikupljanja obavještenja. S.L. je, kako se sumnja, jutros oko 7 časova otišao u naselje Zaljevo gdje je na zemljanoj podlozi zapalio bakarne kablove čime je izazvao požar na niskom rastinju, koji se ubrzo otrgao kontroli, nakon čega je S.L. pobjegao sa lica mjesta – piše u saopćenju policije.

Po nalogu postupajućeg državnog tužioca, S.L. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden na dalju nadležnost tužilaštvu.

Službenici Uprave policije nastavljaju sa preduzimanjem intenzivnih represivnih aktivnosti usmjerenih na identifikaciju i procesuiranje lica odgovornih za ugrožavanje opšte bezbjednosti, dodaju iz policije.