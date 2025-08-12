Pogledajte satelitske snimke požara u Crnoj Gori

Posljednjih dana Crnu Goru prekriva gusti dim dok vatrogasci neumorno danonoćno gase vatrene stihije. Šteta od požara je ogromna – uništene šume će se oporavljati i više od 50 godina, a zagađenje zraka širi se kilometrima dalje. Životinjski svijet ugrožen je, a dim može ostaviti dugoročne posljedice i na plodnost zemljišta, upozoravaju iz Montenegro Space Research.

- Ulaganjem u modernu opremu i nauku možemo zaštititi našu teritoriju. Satelitski snimci danas nam omogućavaju da požar otkrijemo gotovo u realnom vremenu - poručuju iz ove organizacije.

Dostavili su nekoliko satelitskih snimaka na kojima su jasno vidljiva užarena područja. Montenegro Space Research sarađuje s Ministarstvom unutrašnjih poslova i Vojsci Crne Gore, koristeći podatke sa Sentinel satelita i NASA FIRMS sistema kako bi pratili situaciju iz svemira i na vrijeme reagovali.

Crna Gora uskoro dobija svoj prvi naučni satelit, ali sledeći satelit treba da bude šire primjenjiv i rezultat regionalne saradnje, što će omogućiti detekciju požara u realnom vremenu i lakšu identifikaciju uzročnika, navode iz Montenegro Space Research.