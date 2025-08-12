Vlada Crne Gore: Prekosutra Dan žalosti zbog smrti vojnika Božovića

Mlađi vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada poginuo je, dok je vodnik Marko Iković (43) zadobio teške tjelesne povrede tokom gašenja požara u području Kuča.

Božović je bio pripadnik 1. pješačkog bataljona, oženjen i otac četvoro djece. U Vojsci je služio od 2006. godine i obavljao je dužnost nišandžije na minobacaču kalibra 120 mm.

Najviši državni zvaničnici uputili su saučešće porodici povodom njegove smrti.

Vlada je donijela odluku da se prekosutra proglasi Dan žalosti u znak poštovanja prema tragično preminulom vojniku.