U Crnu Goru stigao kanader iz Italije, gasi požare u Čanju i Buljarici

Kanader koji je Italija poslala Crnoj Gori, kao pomoć u gašenju požara, stigao je u Crnu Goru i bit će raspoređen na primorju.
To je potvrđeno Vijestima iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore.
MUP je dostavio video snimak gašenja požara u Baru i Budvi - u Čanju i Buljarici, gdje je angažovan kanader iz Italije, koji je posredstvom Mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu upućen na ispomoć crnogorskom sistemu zaštite i spašavanja.
Kanader koji je Hrvatska poslala kao pomoć je ranije danas bio raspoređen u Buljarici, u Budvi, nakon čega je upućen u Podgoricu, gdje je aktivno više požara.
Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović obavio je ranije danas vanredni telefonski razgovor sa italijanskim kolegom Gvidom Krosetom, povodom serije požara sa kojima se suočavaju dvije države.
- Ministar je upoznao sagovornika sa ozbiljnošću situacije u Crnoj Gori i zahtjevom koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo NATO Evroatlantskom koordinacionom centru za odgovor na katastrofe, uz molbu da Italija razmotri mogućnost upućivanja pomoći Crnoj Gori u gašenju požara. Ministar Kroseto je kazao da se i Italija suočava sa istim izazovom, ali da će, i pored toga, u znak solidarnosti i u duhu savezništva, u Crnu Goru danas popodne uputiti jedan kanader, po završetku njegovog angažmana u gašenju požara na teritoriji Italije. Podrška kolega iz Italije je stigla, a Krapović se zahvalio italijanskom kolegi i konstatovao da je njegova podrška još jedna potvrda odličnih bilateralnih odnosa dvije države koja je posebno značajna u ovako izazovnoj situaciji u kojoj se Crna Gora danas nalazi i da naša država u Italiji ima istinskog prijatelja i saveznika - saopćilo je Ministarstvo odbrane.