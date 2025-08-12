U Crnu Goru stigao kanader iz Italije, gasi požare u Čanju i Buljarici

Kanader koji je Italija poslala Crnoj Gori, kao pomoć u gašenju požara, stigao je u Crnu Goru i bit će raspoređen na primorju.

To je potvrđeno Vijestima iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore.

MUP je dostavio video snimak gašenja požara u Baru i Budvi - u Čanju i Buljarici, gdje je angažovan kanader iz Italije, koji je posredstvom Mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu upućen na ispomoć crnogorskom sistemu zaštite i spašavanja.

Kanader koji je Hrvatska poslala kao pomoć je ranije danas bio raspoređen u Buljarici, u Budvi, nakon čega je upućen u Podgoricu, gdje je aktivno više požara.