PREDSJEDNIK VLADE

Spajić najavio posthumno odlikovanje vojnika Božovića i pojačanu borbu protiv požara u Crnoj Gori

Predložit ćemo Savjetu za odbranu i bezbjednost, kasnije danas, da vojnik Božović bude posthumno odlikovan, izjavio je

M. Až.

12.8.2025

Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da će danas Savjetu za odbranu i bezbjednost predložiti posthumno odlikovanje vojnika Dejana Božovića, koji je tragično stradao tokom gašenja požara u Kučima kod Podgorice.

- Usred vatrene stihije koja je zadesila Crnu Goru, duguju se ogromne zahvalnosti pripadnicima službi spašavanja. Njihov trud i zalaganje su visoko cijenjeni i bit će nagrađeni - rekao je Spajić nakon sjednice Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje, saopćio je njegov kabinet.

Doprinos na terenu

Premijer je također izrazio zahvalnost Vojsci Crne Gore za maksimalan doprinos na terenu. 

- Vojska također daje svoj puni doprinos, a nažalost, u ovoj plemenitoj borbi za druge, život je izgubio njihov pripadnik, vojnik Dejan Božović - kazao je Spajić te u svoje i ime Vlade uputio saučešće porodici nastradalog.

- Predložit ćemo Savjetu za odbranu i bezbjednost, kasnije danas, da vojnik Božović bude posthumno odlikovan - poručio je premijer.

Spajić je najavio da će Vlada sačiniti registar štete i nakon dobijanja zvaničnih procjena pružiti pomoć građanima čija je imovina uništena u požarima.

Premijer je naglasio da je upućen hitan poziv za pomoć susjednim državama, Evropskoj uniji i NATO savezu, te da su diplomatski predstavnici dobili nalog da "ovo tretiraju kao prioritet". 

- Na terenu je već pomoć iz Hrvatske i Srbije, a potvrđena je podrška i iz Austrije, Italije, Češke, Mađarske i zemalja van EU poput Ujedinjenih Arapskih Emirata - istakao je Spajić.

Ispitivanje uzroka

Dodao je da su nadležni organi zaduženi da ispituju uzroke požara, te da će u slučajevima gdje se utvrdi ljudski faktor, počinioci biti najstrože kažnjeni.

- Otići ćemo i korak dalje, izmjenom propisa i kaznenih odredbi, kako bismo poslali jasnu poruku da u Crnoj Gori neće biti tolerancije za ovakve radnje, a piromani će snositi drakonske zatvorske kazne - poručio je predsjednik Vlade.

Spajić se zahvalio i vatrogascima iz opština bez aktivnih požara koji nesebično pomažu kolegama u pogođenim područjima, te apelovao na ostale opštine da što prije pošalju ljudstvo i mehanizaciju. 

- Zbog herojstva i patriotizma, svi vatrogasci biće i finansijski nagrađeni - rekao je.

Premijer je rekao da su Ministarstvo odbrane i cijela Vlada stavili na raspolaganje sve državne resurse službama spašavanja, dok je Ministarstvo finansija zaduženo da osigura sredstva za adekvatan odgovor na aktuelnu situaciju.

- Koordinaciono tijelo će zasijedati na svakih 12 sati i dobijati izvještaje sa terena - zaključio je Spajić.

# POŽAR
# CRNA GORA
# MILOJKO SPAJIĆ
