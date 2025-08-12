U Crnoj Gori održana hitna sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu zbog požara

Hitna sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu, koju je povodom dramatične situacije izazvane širenjem požara u cijeloj zemlji sazvao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, održana je danas u Vili Gorica.

Sjednici su, pored članova Savjeta, prisustvovali ministri unutrašnjih poslova i odbrane, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore i direktor Uprave policije.

Podsjećamo, Milatović je sazvao hitnu sjednicu danas u 18:00 sati u Vili Gorica, zbog alarmantne situacije uzrokovane masovnim požarima širom zemlje.



Na današnjoj vanrednoj sjednici, Savjet za odbranu i bezbjednost je usvojio i zaključke.

- Poštovanje hrabrosti i žrtve-Savjet sa najvećim pijetetom upućuje duboko i iskreno saučešće porodici mlađeg vodnika Vojske Crne Gore, Dejana Božovića, koji je svoj život položio vršeći svoju dužnost i čuvajući svoju zemlju. Njegovo ime ostat će upisano u knjigu časti naše države. Savjet također upućuje želje za brz i potpun oporavak vodniku Marku Ikoviću, koji je teško povrijeđen u izvršavanju časne dužnosti - navedeno je.

Mobilizacija resursa

Pružena je bezrezervna podrška i traži se puna mobilizacija resursa države.

- Svi kapaciteti Crne Gore stavljaju se na raspolaganje pripadnicima Službe zaštite i spašavanja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vojsci Crne Gore, u zajedničkoj i neumoljivoj borbi protiv vatrene stihije koja prijeti životima, domovima i prirodnim dobrima države - ocijenjeno je.

Sigurnosni sistem, naglašeno je, funkcioniše koordinisano, u skladu sa nacionalnim kapacitetima i uz pomoć međunarodne podrške za brzo reagovanje u ovakvim situacijama.

- Crna Gora izražava duboku zahvalnost svim prijateljskim državama koje su u ovim trenucima iskušenja pokazale solidarnost- slanjem ljudstva, materijala, specijalizovanih vozila i vazduhoplova, potvrđujući da se istinsko prijateljstvo mjeri u najtežim časovima -zaključeno je.

Oštrije mjere

Traži se temeljna istraga i oštrije mjere protiv piromanije.

- Savjet zahtijeva sprovođenje sveobuhvatne i nepristrasne istrage o uzrocima izbijanja požara i insistira na pooštravanju svih zakonskih mjera radi sprečavanja, otkrivanja i kažnjavanja svakog oblika piromanije - stoji u zaključku.

Savjet za odbranu i bezbjednost uputio je zahtjev Vladi Crne Gore da se kroz planiranje budžeta za 2026. godinu jasno opredijele finansijska sredstva za redovno održavanje vazduhoplova, vozila i drugih sredstava i opreme za gašenje požara, kao i osposobljavanje i opremanje svih pripadnika bezbjednosnih službi za gašenje požara i preventivno djelovanje u skladu sa nadležnostima.

Poziv na jedinstvo

- Savjet poziva na jedinstvo u cilju zaštite života, imovine i prirodnih bogatstava Crne Gore - naglašeno je.

Traži se uspostavljanje održivog sistema civilne zaštite.

- Savjet za odbranu i bezbjednost uputio je Vladi Crne Gore zahtjev za hitno uspostavljanje sistema i funkcionisanje jedinica civilne zaštite - navedeno je.

Izražena je i zahvalnost dobrovoljcima.

- Savjet sa posebnim uvažavanjem odaje priznanje svim dobrovoljcima koji, svojom nesebičnom hrabrošću i danonoćnim radom, stoje rame uz rame sa pripadnicima Službi zaštite i spašavanja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vojsci Crne Gore, pokazujući da je solidarnost temelj snage našeg naroda - ocijenjeno je.

Nadoknada štete

Govorilo se i o nadoknadi štete građanima.

- Savjet izražava čvrstu opredijeljenost da država, u skladu sa Ustavom, zakonima i raspoloživim sredstvima, obezbijedi pravičnu i blagovremenu nadoknadu materijalne štete svim građanima čija je imovina uništena ili oštećena u požarima, kao čin pravde, solidarnosti i odgovornosti prema građanima Crne Gore - istaknuto je.