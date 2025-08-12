U požaru u Albaniji izgorjela crkva Svetog Ilije, eksplodirale bombe iz Drugog svjetskog rata

Veliki požar izbio je danas popodne u selu Lekel, u oblasti Tepelena na jugu Albanije, prouzrokujući ogromnu materijalnu štetu. Vatra je zahvatila više hektara šume i poljoprivrednih površina, a izgorio je i veći broj objekata — nekoliko kuća, tri štale te tri grla stoke, prenosi portal Gazeta Express.

Među najteže pogođenim objektima našla se i pravoslavna crkva Svetog Ilije, koja je proglašena kulturnim spomenikom II kategorije. Izgrađena je oko 1800. godine od strane Tanasa Vaje, bivšeg komandanta Alije Paše iz Tepelene, a u požaru je potpuno izgorjela.

Situaciju je dodatno pogoršala eksplozija dvije bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata, koje su se aktivirale zbog visokih temperatura izazvanih vatrom.

Policija je naredila hitnu evakuaciju stanovnika sela Lekel i Hormova zbog brzog širenja požara.