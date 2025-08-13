Podgorica jutros u oblaku dima: Građanima se preporučuje oprez

Zagušljivi oblak dima obavio je Podgoricu, a okolna brda su jedva vidljiva.

Zbog visokih temperatura, jakog vjetra i dugotrajne suše, u više opština Crne Gore i dalje su aktivni šumski požari i požari otvorenog prostora. Njihov plamen ne ugrožava samo prirodu i imovinu, već i zdravlje građana – jer dim od ovih požara sadrži opasnu mješavinu zagađivača vazduha.

Posebno su rizične sitne čestice promjera manjeg od 2,5 mikrometara (PM2.5), nevidljive golim okom, ali dovoljno male da duboko prodiru u pluća, pa čak i u krvotok. Dugotrajna izloženost ovim česticama može izazvati ozbiljne respiratorne i kardiovaskularne probleme, posebno kod djece, starijih osoba i onih sa hroničnim bolestima.

Dok vatrogasci, vojnici i volonteri nastavljaju iscrpljujuću borbu s vatrenim stihijama, ljekari apeluju na građane da, koliko god je moguće, izbjegavaju boravak na otvorenom, zatvaraju prozore i koriste maske ili druga zaštitna sredstva.

Ipak, zahvaljujući onima koji, uprkos dimu, vrelini i opasnosti, ne napuštaju liniju fronta protiv vatre, građani Podgorice su na sigurnom, piše Biznis CG.