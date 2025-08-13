Potresna ispovijest crnogorskog vatrogasca: "Kad legnemo, spavamo s jednim okom otvorenim očekujući poziv"

Crna Gora zahvaćena je desetinama požara, a vatrogasci neumorno gase sve stihije danima. Velika tragedija pogodila je ovu državu jučer kada je vojnik Dejan Božović izgubio život u prevrtanju cisterne, dok je njegov kolega Marko Iković teško povrijeđen. Sutra će u ovoj državi biti Dan žalosti zbog tragedije.

U pomoć pristižu timovi iz regiona i EU, a država aktivira sve raspoložive resurse i traži međunarodnu podršku.

Jedan od vatrogasaca opisao je s čim se bore i kako odmora nema.

- Kad legnemo da se odmorimo, to nije pravi san, spavamo s jednim okom otvorenim, jer znamo da svakog časa može stići poziv. Umorni smo, ali nema odmora, požari izbijaju stalno i moramo biti spremni odmah da krenemo - tako je opisao situaciju na terenu jedan od vatrogasaca, kojeg su reporteri Vijesti juče zatekli u rejonu Kuča.

Najkritičnije tačke jučer su bile Budva i Bar (Buljarica i Čanj), a vatra gori i na više lokacija u Podgorici (Kuči, Kakaricka gora, Piperi, Smokovac), kao i u Nikšiću i Šavniku.

Pomoć u opremi i iz zraka stiže iz regiona i Evropske unije (EU) - u Crnoj Gori angažovani su hrvatski i italijanski “kanaderi”, Srbija je poslala helikopter “kamov”, a najavljena je pomoć iz Češke, Mađarske…

Vlada je još prije dva dana aktivirala pozive za međunarodnu pomoć - Mehanizam EU za civilnu zaštitu i bilateralnu saradnju, NATO Euroatlantski koordinacioni centar za odgovor na katastrofe (EADRCC), ali i kroz bilateralnu saradnju.