VATRENA STIHIJA

Vatrogasci u Crnoj Gori na izmaku snaga: Požari stalno izbijaju, nema odmora

Angažovani su hrvatski i italijanski kanaderi

Najkritičnije tačke jučer su bile Bar i Budva.

I. H.

13.8.2025

Požari haraju širom Crne Gore, vatra i dalje prijeti naseljima i prirodi, iako pomoć stiže iz regiona i Evrope.

- Umorni smo, ali nema odmora, požari izbijaju stalno i moramo biti spremni odmah da krenemo - izjavio je jedan od vatrogasaca za Vijesti.

Najkritičnije tačke jučer su bile Budva i Bar (Buljarica i Čanj), a vatra gori i na više lokacija u Podgorici (Kuči, Kakaricka gora, Piperi, Smokovac), kao i u Nikšiću i Šavniku.

Podsjećamo, jučerašnji dan je obilježila i tragedija u kojoj je poginuo 41-godišnji mlađi vodnik Vojske Crne Gore Dejan Božović nakon prevrtanja cisterne u Kučima, dok se Marko Iković bori za život.

U Crnoj Gori su angažovani hrvatski i italijanski kanaderi, Srbija je poslala helikopter "kamov", a najavljena je pomoć iz Češke i Mađarske.

