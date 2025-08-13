Načelnik jedinice za spašavanje: Najteža situacija od požara u Podgorici, angažovani helikopteri

Vojin Vojinović, načelnik Područne jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Podgorica, saopćio je da je najkompleksnija situacija od požara trenutno u opštini Podgorica. Aktivne lokacije su Fundina i Kučka Korita, gdje je usmjeren helikopter iz Srbije.

- Aktivan požar je bio na Staroj Zlatici, gdje je uspješno lokalizovan. Također, aktivne lokacije su Fundina i Kučka Korita, gde je usmjeren helikopter iz Srbije. Aktivni požari su i na Medunu i Dinoši - rekao je Vojinović na vanrednoj konferenciju MUP-a za medije, povodom aktuelne situacije sa požarima širom Crne Gore.

Kako je Vojinović rekao, u Danilovgradu je situacija složena u Topolovu, gdje dva vojna helikoptera, sa nosivošću od 1.500 litara vode, djeluju na lokalitetu.

Aktivni požari su i u Nikšiću, u Velimlju i na Goliji. Požari su pod kontrolom, a na Goliji je požar potpuno ugašen. U Šavničkoj opštini požar je lokalizovan.

Vojinović je rekao da je požar u mjestu Žuber u Bijelom Polju pod kontrolom, te da se tokom dana očekuje dolazak austrijskog tima iz Austrije, kao i helikoper iz Mađarske.

Ljuban Tmušić, načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa, rekao je da helikopteri aktivno nadlijeću područja, a dronovi snimaju situaciju, kako bi počinioci požara konačno bili procesuirani.

Komentarišući pitanje da li imaju dovoljno opreme i ljudstva u borbi protiv požara, Tmušić je naveo da ne postoji sistem zaštite i spašavanja sa dovoljnim resursima za ovakve izazove.

- Prirodne nepogode ne poznaju granice. U Crnoj Gori imamo oko 700 profesionalnih vatrogasaca, 200 dobrovoljnih vatrogasaca i oko 170 vozila, što jasno nije dovoljno, i voljeli bismo da resursa bude više - rekao je Tmušić.