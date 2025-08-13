Ovo je hrabri muškarac koji je spasio tri djevojke iz zapaljenog auta i nestao bez traga

Na auto-putu kod Ražnja, tri djevojke iz Niša zamalo su izgubile živote kada im se automobil zapalio. U najkritičnijem trenutku pojavio se misteriozni spasilac, izvukao ih iz plamena, a onda nestao poput duha. O njemu su znale samo da se zove Konstantin.

Identitet herojskog spasioca otkrila je njegova sestra putem objave na društvenim mrežama. Tako je svijet saznao da je u pitanju mladić iz Trstenika, koji je brzo, ali skromno reagovao kada je ugledao opasnost.

- Konstantin Ž. iz sela kod Trstenika, moj brat, heroj. Vozio je iza njih i vidio da im varniči auto, "blicao" im i kad nisu reagovale, pretekao ih je da bi ih zaustavio - napisala je ona u komentaru.

Djevojke su potom, kako Konstantinova sestra navodi, izašle iz auta, a on je iz gepeka pobacao kofere pored puta.

Njegov čin podsjeća da, čak i danas, u svijetu gdje često fali empatije, postoji neko ko bez razmišljanja staje u zaštitu drugih i to ne tražeći ništa zauzvrat.