Trener Nenad Miković rizikovao život kako bi zaštitio male kajakaše od divljačke vožnje

Na rijeci gdje se djeca uče disciplini, strpljenju i ljubavi prema sportu, sinoć se odvio prizor koji niko nije mogao zamisliti, vrisci mališana, panika na vodi i trener koji, ne razmišljajući o sebi, skače u hladnu rijeku da ih zaštiti. Umjesto mirnog treninga pred važno takmičenje, osmogodišnji i devetogodišnji kajakaši našli su se licem u lice s naletom monstruoznog napada Milana Jakovljevića (29) vodenim skuterom.

Trauma za cijeli život

Sekretar kajak kluba Pančevo, Aleksandar Baralić, otkrio je za Telegraf.rs koliko je taj napad bio traumatičan za djecu, kao i za njihove roditelje koji su bespomoćno posmatrali jeziv prizor sa obale .

Kako je rekao, trener je svojim životom branio živote mališana uzrasta svega osam, devet i deset godina, djeca su zadobila lake tjelesne povrede, ali i traumu koju će pamtiti cijeli život .

– Ovaj nemili događaj desio se juče oko 19 časova, pri kraju treninga. Djeca su bila na vodi sa svojim trenerom, kad je čovjek iz nepoznatih razloga na skuteru velike snage i brzine došao i počeo da ruši djecu, pa i trenera koji ih je pokušao zaštiti. On je nekoliko puta prelazio preko njih, polomio i oštetio opremu – ali to je najmanje bitno, jer je povrijedio djecu. Na sreću, povrede su lake, što je i najvažnije – objasnio je Baralić za Telegraf.rs .

Dodao je da je motiv za napad potpuno nepoznat, identitet napadača također nejasan, te koliko su se djeca potresla.

– Razlog svega je potpuno nepoznat. Ta djeca imaju svega osam, devet i deset godina, a u subotu idu na državno prvenstvo i svakog dana se pripremaju za taj veliki događaj – rekao je sekretar kluba .

Izuzetna hrabrost

Istakao je da je trener Nenad Miković pokazao izuzetnu hrabrost i opravdao svoju ulogu trenera:

– Pokazao je šta znači biti pravi trener. Došao je da zaštiti djecu, iako je bukvalno njegov život bio u opasnosti. Sad se vidi na snimku da napadač nije vladao sobom; prema informacijama koje imamo, a koje su nezvanične, napadač je bio pod dejstvom alkohola, što ga nikako ne opravdava – priča sekretar kluba Aleksandar Baralić .

Jezive scene na vodi najviše su potresle roditelje koji su sve gledali sa obale, ne mogući doći do svoje djece koja su tražila spas nasred rijeke:

– Roditelji djece su također bili traumatizovani i bespomoćni. Sve se dešavalo na sredini rijeke, a ljudi sede na obali i gledaju decu kako treniraju, pa dolazi neko ko sve to uništava. Čim je počeo incident, trener je pošao na dasku, odveslao do sredine i stao ispred djece – što je za napadača očigledno bio dodatni motiv da ugrozi i trenera. Onda je počeo da kruži, da gazi preko daske, a naš trener je zaronio nekoliko puta da spasi glavu, sreća pa je krenuo ka djeci, jer ko zna šta bi im se desilo – poručio je Baralić .

Oglasio se MUP

Podsjetimo, sinoć je Milan Jakovljević (29) vodenim skuterom na Tamišu u Pančevu gazeći djecu tokom treninga – upravljao skuterom vrlo blizu njih; trener Nenad Miković ga je upozorio da se udalji, nakon čega se zaletio na djecu. Trener je odmah uskočio u rijeku da ih odbrani .

Policija je nešto poslije 22 sata objavila zvanično saopštenje u vezi sa incidentom: