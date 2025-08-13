Vučić: Neću se ponovo kandidovati za predsjednika

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da nije diktator i da mu "ne pada na pamet" da mijenja Ustav kako bi se ponovo kandidovao za predsjednika, prenosi Anadolu.

- Ja sam politički veteran i ne mogu više da se kandidujem za predsjednika, a ne pada mi na pamet da mijenjam Ustav da bih mogao. Nisam diktator, kako me najčešće predstavljate u austrijskim medijima, završavam svoju predsjedničku karijeru za godinu i po dana - rekao je, odgovarajući na pitanje austrijskog novinara na zajedničkoj konferenciji za novinare s austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom (Christian Stocker) u Beogradu u srijedu.

Srbijanski predsjednik ponovio je da će izbori biti raspisani prije zakonski propisanog roka i dodao kako će oni "pokazati šta narod misli".

- Jer izbori su jedina stvar koja govori šta narod stvarno misli, a demonstracije i protesti su oblik izražavanja nečijeg nezadovoljstva, nečijeg neslaganja, što je sve legitimno, pa i legalno, ukoliko nije nasilno. A mi u prethodnih devet mjeseci nismo imali ni jedan jedini legalan skup, nijedan da nije bio protivzakonit, nijedan nije prijavljen - kazao je Vučić.

On nije precizirao kada bi izbori mogli biti održani, rekavši kako su za to zadužene institucije Srbije, zaključivši samo kako će biti "prije zakonski propisanog roka".