Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Dvojica vatrogasaca povrijeđena u Podgorici, najkritičnije u Donjim Mrkama i Bliznoj

Požari prijete Cerovici, Kosoru i Smokovcu

Požar u mjestu Kosor u Kučima. Boris Pejović/Vijesti.me

M. Až.

13.8.2025

Dvojica vatrogasaca povrijeđena u Podgorici, najkritičnije u Donjim Mrkama i Bliznoj, požari prijete Cerovici, Kosoru i Smokovcu

Dvojica vatrogasaca povrijeđena su danas oko 12 sati tokom gašenja požara na području Podgorice, potvrdio je za "Vijesti.me" direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Vuk Niković.

- Jedan je u Urgentnom bloku zbog povrede oka. Drugome su nanesene opekotine, a on je zbrinut u Hitnoj pomoći - rekao je Niković.

Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović kazao je da je situacija u Kučima stabilna, dok je zbog požara bila kritična u područjima Cerovice, Kosora i Smokovca.

- Trenutno je najkritičnije u Donjim Mrkama i Bliznoj - dodao je Bojanović.

Reporteri sa lica mjesta javljaju da je zbog požara zatvoren put od Bioča ka Smokovcu.

# PODGORICA
# POŽAR
# VATROGASCI
# CRNA GORA
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.