Dvojica vatrogasaca povrijeđena u Podgorici, najkritičnije u Donjim Mrkama i Bliznoj, požari prijete Cerovici, Kosoru i Smokovcu

Dvojica vatrogasaca povrijeđena su danas oko 12 sati tokom gašenja požara na području Podgorice, potvrdio je za "Vijesti.me" direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Vuk Niković.

- Jedan je u Urgentnom bloku zbog povrede oka. Drugome su nanesene opekotine, a on je zbrinut u Hitnoj pomoći - rekao je Niković.

Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović kazao je da je situacija u Kučima stabilna, dok je zbog požara bila kritična u područjima Cerovice, Kosora i Smokovca.

- Trenutno je najkritičnije u Donjim Mrkama i Bliznoj - dodao je Bojanović.

Reporteri sa lica mjesta javljaju da je zbog požara zatvoren put od Bioča ka Smokovcu.