Plenković uoči samita Putina i Trampa: Potreban pravedan mir koji ne smije nagraditi agresora

Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini, koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, poručio je danas hrvatski premijer Andrej Plenković nakon video sastanka Koalicije voljnih uoči summita na Aljasci, javlja Anadolija.

- Istaknuo sam da je nužno postići dogovor o prekidu vatre kao preduvjetu za početak ozbiljnog mirovnog procesa u kojem će sudjelovati Ukrajina - naveo je Plenković u objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

- Naglasio sam važnost poštivanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, davanja sigurnosnih jamstava i podrške Ukrajini te usvajanja daljnjih paketa sankcija. Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, jer agresija Rusije na Ukrajinu ima šire posljedice na europsku i svjetsku sigurnost - dodao je hrvatski premijer i ponovio podršku Zagreba Ukrajini.

Samit američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i predsjednika Rusije Vladimira Putina bit će održan u petak na Aljasci.