Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HRVATSKI PREMIJER

Plenković uoči samita Putina i Trampa: Potreban pravedan mir koji ne smije nagraditi agresora

Istaknuo sam da je nužno postići dogovor o prekidu vatre kao preduvjetu za početak ozbiljnog mirovnog procesa, naveo je

Plenković: Poštivanje međunarodnog prava. Fena

A. O.

13.8.2025

Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini, koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, poručio je danas hrvatski premijer Andrej Plenković nakon video sastanka Koalicije voljnih uoči summita na Aljasci, javlja Anadolija.

- Istaknuo sam da je nužno postići dogovor o prekidu vatre kao preduvjetu za početak ozbiljnog mirovnog procesa u kojem će sudjelovati Ukrajina - naveo je Plenković u objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

- Naglasio sam važnost poštivanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, davanja sigurnosnih jamstava i podrške Ukrajini te usvajanja daljnjih paketa sankcija. Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, jer agresija Rusije na Ukrajinu ima šire posljedice na europsku i svjetsku sigurnost - dodao je hrvatski premijer i ponovio podršku Zagreba Ukrajini.

Samit američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i predsjednika Rusije Vladimira Putina bit će održan u petak na Aljasci.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.