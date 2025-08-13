Gori Balkan: Četiri požara aktivna u Sjevernoj Makedoniji

Požari u selu Raduša prema selu Dvorce u općini Saraj i u općini Aračinovo

Požar u Sjevernoj Makedoniji. Platforma X

A. O.

13.8.2025

Četiri požara aktivna su u Sjevernoj Makedoniji, tri su pod kontrolom, a 11 je ugašeno, saopćio je Centar za upravljanje krizama.

Požari su aktivni na području Jasen u općini Makedonski Brod, gdje gori šuma, kao i u Oktiškom Krastu u općini Struga, te u općinama Lipkovo i Delčevo, gdje gori nisko rastinje.

Požari u selu Raduša prema selu Dvorce u općini Saraj i u općini Aračinovo, gdje gori nisko rastinje, su pod kontrolom, dok je u selu Malo Ilino u općini Demir Hisar vatra zahvatila hrastovu šumu, prenose mediji.

# POŽAR
# SJEVERNA MAKEDONIJA
