Vučić: Neću da vas pozivam u obračune i sukobe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ispred sjedišta SNS-a na Savskom vencu.

- Mi ništa ne želimo da rušimo, neću da vas pozivam u obračun i sukobe - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je rekao da je Srbija ustala kao nikada dosad.

Najavio je velike promjene u državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije, "svuda na svakom mjestu".

Kaže da se u Subotici okupilo više od 1.000 ljudi da brani prostoje svoje stranke, a u Šidu više od 500 ljudi.

- Ljudi čuvaju svoju kuću od pomahnitalih blokadera - kazao je Vučić.