Požari u Podgorici i Tuzima, situacija najkritičnija u Mrkama

Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović potvrdio je da je požar u Mrkama najkritičniji od trenutno aktivnih na teritoriji Podgorice.

Kako je izjavio za Vijesti.me, gori i u naselju Dinoša u Tuzima, ali da je vatra daleko od objekata. Bojanović je prethodno kazao da je situacija s požarima u Gornjim i Donjim Mrkama, kao i Petrovićima kod Podgorice veoma ozbiljna.

- Naši ljudi su tamo, tu je i Vojska, problem je što je teren veoma nepristupačan, morat će se ići s naprtnjačama. Očekuje nas večeras ozbiljan izazov - rekao je on.

Povrijeđeni vatrogasci

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Vuk Niković kazao je "Vijestima" da su dvojica vatrogasaca povrijeđena danas oko 12 sati, tokom gašenja požara na teritoriji Podgorice.

- Jedan je u Urgentnom bloku, tamo je zbog povrede oka. Drugome su nanešene opekotine, a on je zbrinut u Hitnoj pomoći - rekao je on.

Danas je gorjelo u Kučima, a Bojanović je kazao da je zbog požara bila kritična situacija u području Cerovice, Kosora, Smokovca.

U popodnevnim satima najkritičnije je bilo u Mrkama. Kanader iz Hrvatske angažovan je na gašenju požara na toj lokaciji. Helikopter iz Srbije i danas je bio aktivan, dominantno na području Kuča

Ta kanader je Hrvatska jučer uputila posredstvom Mehanizma EU za civilnu zaštitu i ponovo je pomagao danas u gašenju požara.

Neprestana borba

Danas popodne bio je zatvoren put od Bioča ka Gornjim Mrkama i Bliznoj.

- Borba je neprestana. Ekipe su stalno na terenu. Ne staju. Gasimo požare na ovim lokacijama i helikopterom - kazao je ranije Bojanović.

Požari su ranije danas, kako je tada rekao Bojanović, bili aktivni i u Fundini, Medunu, Ublima, Građenu...