Vučić tokom protesta: Najavio “nemilosrdne” promjene i kritikovao državne funkcionere

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se, usred antivladinih protesta koji su održani u više gradova, obratio pristalicama Srpske napredne stranke (SNS) u ulici Kneza Miloša u Beogradu.

Ponovio je raniju tvrdnju da je broj građana koji podržavaju politiku vlasti daleko veći od onih koji učestvuju u protestima. Prema njegovim riječima, na večerašnjim okupljanjima, koja i ovaj put predvode studenti, u svim gradovima bilo je ukupno oko 4.000 ljudi.

Vučić je obećao promjene u cijelom državnom aparatu, ističući da pristalice SNS-a „samo čuvaju stranačke prostorije i svoje domove“. Međutim, mediji koji kritički izvještavaju o vlasti objavili su da su simpatizeri SNS-a napadali demonstrante.

Predsjednik Srbije se osvrnuo i na izostanak pojedinih državnih funkcionera.

- Onog dana kada su vidjeli da su naši ljudi napadnuti, njihov posao je bio da dođu iste sekunde, da prekinu svoje odmore. Nemam ništa protiv odmora. Ali oni čuvaju te funkcije – imaju tašne, mašne, sekretarice, a ne vi. Vi ste došli, a oni nisu. Zato vam kažem da će biti velikih i nemilosrdnih promjena u cijelom državnom aparatu – od vlade do policije. Svuda i na svakom mjestu - poručio je Vučić.

Optužio je dio medija i demonstrante da nasiljem pokušavaju "srušiti Srbiju", a kao diplomatski uspjeh naveo je da je 28 država povuklo priznanje nezavisnosti Kosova.

Mediji u Srbiji javljaju da je večeras došlo do sukoba između demonstranata, pristalica SNS-a i policije. Ovi protesti traju već devet mjeseci, od kada je 1. novembra 2024. godine u Novom Sadu, usljed urušavanja nadstrešnice na obnovljenoj Željezničkoj stanici, poginulo 16 ljudi.