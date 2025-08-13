Nemiri širom Srbije: Nastao sukob demonstranata, policija interveniše

Antivladini protesti večeras se održavaju u više gradova Srbije, a mediji javljaju da je situacija vrlo napeta. U nekoliko gradova sukobljavaju se demonstranti, pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i policija.
Protesti su aktuelni u Beogradu, Novom Sadu i još nekim gradovima. Na pojedinim lokacijama sukobi su u blizini prostorija SNS-a, a policija sprječava demonstrante da se približe stranačkim objektima.
Policija je naknadno formirala kordon između dvije strane.
Skoro u svakom gradu gdje se protesti održavaju zabilježeni su incidenti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras svojim pristalicama u beogradskoj ulici Kneza Miloša.
Njegov brat Andrej prisustvovao je okupljenju u Pionirskom parku u Beogradu, poznatom u javnosti i kao "Ćacilend", gdje mjesecima borave pristalice SNS-a. Kasnije je u park stigao i sam Aleksandar Vučić.
Večerašnji protesti su reakcija na jučerašnje sukobe između protivnika vlasti i njenih pristalica. Protesti se širom Srbije održavaju već devet mjeseci, nakon incidenta 1. novembra 2024. u Novom Sadu, kada se urušila nadstrešnica rekonstruirane Željezničke stanice i poginulo 16 osoba.