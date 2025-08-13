Nemiri širom Srbije: Nastao sukob demonstranata, policija interveniše

Antivladini protesti večeras se održavaju u više gradova Srbije, a mediji javljaju da je situacija vrlo napeta. U nekoliko gradova sukobljavaju se demonstranti, pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i policija.

Protesti su aktuelni u Beogradu, Novom Sadu i još nekim gradovima. Na pojedinim lokacijama sukobi su u blizini prostorija SNS-a, a policija sprječava demonstrante da se približe stranačkim objektima.