Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NASTAO HAOS

Oglasilo se tužilaštvo u Beogradu nakon napada na pripadnike policije

Lica koja su upotrijebila silu prema pripadnicima policije bit će procesuirana

Demonstracije u Srbiji. Marko Đoković / Tanjug

A. O. / Telegraf.rs

13.8.2025

Više javno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog policiji da identifikuje sva lica koja su večeras napala pripadnike policije koji su obezbjeđivali neprijavljene skupove građana na teritoriji glavnog grada.

Lica koja su upotrijebila silu prema pripadnicima policije bit će procesuirana zbog krivičnog djela nasilničko ponasanje na sportskoj proredbi ili javnom skupi iz člana 344a Krivičnog zakonika.

Više javno tužilaštvo u Beogradu još jednom ponavlja da nasilje na ulicama glavnog grada ne smije ostati nekažnjeno, a posebno ne kada se vrši nad organima koji su zaduženi da obezbjeđuju javni red i mir.

# SRBIJA
# PROTEST
# VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.