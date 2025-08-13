Oglasilo se tužilaštvo u Beogradu nakon napada na pripadnike policije

Više javno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog policiji da identifikuje sva lica koja su večeras napala pripadnike policije koji su obezbjeđivali neprijavljene skupove građana na teritoriji glavnog grada.

Lica koja su upotrijebila silu prema pripadnicima policije bit će procesuirana zbog krivičnog djela nasilničko ponasanje na sportskoj proredbi ili javnom skupi iz člana 344a Krivičnog zakonika.

Više javno tužilaštvo u Beogradu još jednom ponavlja da nasilje na ulicama glavnog grada ne smije ostati nekažnjeno, a posebno ne kada se vrši nad organima koji su zaduženi da obezbjeđuju javni red i mir.