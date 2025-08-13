Vučić nakon incidenata koji su se desili u Srbiji: Izbjegli smo katastrofalni scenario, povrijeđeni plivaju u krvi

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije nakon incidenata koji su se dogodili na Novom Beogradu i u Novom Sadu.

- Večeras je teško veče za građane Srbije, i ono što je važno je da smo zahvaljujući građana uspjeli da sačuvamo, nekim čudom, mir. I kad kažem to, zato što u Novom Sadu do prije nekoliko minuta bilo je pitanje da li će preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoje prostorije. Oko 64 građana je u Novom Sadu povrijeđeno, a njih je bilo veoma malo na nivou Srbije i Beograda — u Beogradu je bilo oko 3.084 lica, na svim lokacijama i u okolini Beograda. A napadali su na svim lokacijama građane i policiju, lomili stakla na lokalima, ne samo svojih političkih protivnika, a u Novom Sadu je bilo 1.695 ljudi i vršili su napade naizmjenično - rekao je Vučić.

Blokaderi koristili oružja i oruđa

Kako je istakao, blokaderi su koristili raznovrsna oružja i oruđa, piše Telegraf.rs.

- Postarat ćemo se da svi budu privedeni. Miloš Vučević je u Novom Sadu, jer neće dozvoliti nasilje i povređivanje ljude. Imamo i pripadnike Kobri u Novom Sadu, petorica su povrijeđena, napadnuti su motkama i kamenicama. Ti ljudi plivaju u krvi u Novom Sadu, a nikoga nisu dirali. Večeras je izvršen, iako je bilo malo ljudi, u Subotici 90, a napadali su 1.080 ljudi, desetostruko manje ih je bilo nego onih koji su branili. U Šidu preko 50, u Mitrovici sličan odnos, kao i u mnogim drugim mjestima - rekao je.

Povrijeđeni policajci

Ponovo je istakao da je ponosan na policijske službenike, od kojih je 16 povrijeđenih, dvojica teže — jednom je slomljena vilica, drugi ima povredu grudnog koša.

- Ono što je važno da ljudi znaju, tačka 1. nigdje se nije ništa dogodilo, osim u blizini prostorija SNS, svuda je uslijedio njihov napad, nigdje njih niko nije napao. Svuda su oni išli da napadaju ljude koji drugačije misle, a to ne mogu da podnesu. I nije nam problem da kažemo da smo spremni da slušamo ljude, da vidimo kakve promjene žele, ali ne možemo razgovarati sa ljudima koji misle da je rješenje da nekome ugroze život! Ovo je višestruki pokušaj ubistva što su uradili večeras - rekao je.

Bez odgovora

Dodao je da je pokušao da dobije nekog od tužilaca, ali se vjerovatno "brčkaju" na moru, ili spavaju.

- Ovo nasilje u Novom Sadu još nije viđeno u Srbiji. Vratili su se sa motkama da napadaju. Mi vojsku nismo ni pomišljali da izvodimo, građanskog rata neće biti. Pokazuju očaj jer ih je manje i manje i znaju da nisu uspjeli! I, ja ih pozivam da sjednu da razgovaraju, ali ne možemo na to da računamo više, jer to možete samo sa zrelim ljudima. Preduzimamo mjere, i čistimo ulice Beograda, uskoro i Novog Sada, uskoro u svim gradovima - naveo je.

Pitanje je kako će se situacija okončati u Novom Sadu, a potom slijede privođenja.

- Divljanja je bilo i u Lazarevcu, Kraljeva, i tu će lica biti privedena, kao i u mnogim drugim mjestima. Doživjeli smo da neki pomisle da bukvalno ubijaju ljude, a neće im to biti dozvoljeno. Spriječit ćemo njihovu želju da dovedu do sukoba, a znat ćemo i onima spolja da kažemo da u tome neće uspjeti nikada - zaključio je Vučić.