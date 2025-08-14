Za dan skupljeno skoro 90.000 eura pomoći porodici stradalog vojnika Božovića

Putem akcije na platformi GoFundMe, koja i dalje traje, za jedan dan je prikupljeno više od 104.000 dolara (skoro 90.000 eura) pomoći za porodicu nastradalog vojnika Dejana Božovića, pišu Vijesti.

Mlađi vodnik Vojske Crne Gore poginuo je prije dva dana nakon prevrtanja cisterne u Kučima kod Podgorice, tokom akcije gašenja požara.

Upućeno je 3.200 donacija.

- Ova kampanja je naš odgovor i poziv u pomoć. Svaka donacija, bez obzira na veličinu, je kap koja gasi vatru. U ovome smo zajedno do kraja. Sva prikupljena sredstva će biti uplaćena porodici nastradalog heroja Dejana Božovića - piše u objavi na međunarodnoj platformi za grupno finansiranje.