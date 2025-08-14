ĐURO JOVANIĆ

Oglasio se direktor Vojnobezbjednosne agencije Srbije: Povrijeđeno sedmero pripadnika vojske, četvero u teškom stanju

Identificirat će se napadači, poručuje

DW

Dž. R.

14.8.2025

Direktor Vojnobezbjednosne agencije general-potpukovnik Đuro Jovanić oglasio se iz Generalštaba i izjavio da je tokom sinoćnih dešavanja povrijeđeno sedam pripadnika Vojske Srbije od čega četvoro teže.

On je dodao da će vojska i druge nadležne službe u Srbiji izvršiti identifikaciju napadača.

Podsjetimo, sinoć se oglasio i ministar MUP-a Ivica Dačić koji je naveo da je došlo do napada na policiju i na građane.

Dačić je govorio i o muškarcu sa pištoljem rekavši da je on zastavnik Vojske Srbije.

- Želim da demantujem napise u medijima obojene revolucije da se radilo o pripadniku SNS-a, to nije tačno, riječ je o službenom licu, koje je spriječilo katastrofu ovim činom. Pištolj je posjedovao zastavnik Vojske Srbije, da nije izvadio službeni pištolj i upotrebio svi bi imali teške posljedice ili izgubili život. On ima teške tjelesne povrede - istakao je Dačić.

# SRBIJA
# VOJSKA SRBIJE
# ĐURO JOVANIĆ
