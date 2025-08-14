Oglasio se vojnik koji je pucao sinoć u Novom Sadu: "Da to nisam uradio, posljedice bi bile teže"

Pripadnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin oglasio se o upotrebi pištolja tokom sinoćnih nereda u Srbiji i kazao da je ispalio metak u bezbjednom pravcu.

- Upotrijebio sam vatrenu moć i ispalio metak u vazduh, u bezbjednom pravcu. Tog momenta su se napadači razbježali. Odgovorno tvrdim da smatram da to nisam uradio da bi posljedice po moje kolege i mene bile daleko teže. Želim da napomenem da se ovim poslom bavim preko 20 godina i da nisam imao prilike da vidim takav bijes, takvu mržnju prema ovlašćenim licima - rekao je danas.

Rekao je da je "bio na redovnom zadatku obezbjeđenja određenog lica, da ih je "tom prilikom napala grupa od skoro sto ljudi sa metalnim i drvenim palicama, topovskim udarima, bakljama, kamenicama".

Direktor VBA Đuro Jovanić rekao je danas da su napadnuti pripadnici iz odreda Vojne policije specijalne namjene ''Kobre'' "koji su izvršavali svoje redovne zadatke i obavezu obezbjeđenja određenog lica".

- Napad je bio silovit. Mi smo pružili uglavnom pasivan otpor tako što smo štitili vitalne dijelove i odupirali se koliko smo mogli. U trenutku kada su nas opkolili sa tri strane, iza nas je bio zid, procijenio sam da je moj život ugrožen, upotrijebio sam vatreno oružje i ispalio metak - rekao je on.

Sinoćni protesti širom Srbije doveli su do ozbiljnih incidenata i sukoba, naročito u Novom Sadu i Beogradu, gdje su demonstracije eskalirale u fizičko nasilje i vandalizam. Demonstranti su se sukobili sa policijom i pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), a sukob je eskalirao paljenjem prostorija SNS u Novom Sadu.