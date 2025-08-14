Dačić: Vozač skutera koji je uletio među djecu tereti se za pokušaj ubistva

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je Milan Jakovljević (29), osumnjičen za napad skuterom na djecu u Pančevu, uhapšen istog dana kada se incident dogodio, te da mu je odmah određeno zadržavanje do 48 sati.

- Što se tiče incidenta na reci Tamiš, to lice je uhapšeno istog dana i određena mu je mjera zadržavanja do 48 sati. Isti se nalazi u KPZ Pančevo - rekao je ministar Ivica Dačić.

On je naglasio da se Milan Jakovljević tereti za krivično djelo pokušaj ubistva.