Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRBIJA

Dačić: Vozač skutera koji je uletio među djecu tereti se za pokušaj ubistva

On će danas biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu

Ivica Dačić. Fena

Dž. R.

14.8.2025

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je Milan Jakovljević (29), osumnjičen za napad skuterom na djecu u Pančevu, uhapšen istog dana kada se incident dogodio, te da mu je odmah određeno zadržavanje do 48 sati.

- Što se tiče incidenta na reci Tamiš, to lice je uhapšeno istog dana i određena mu je mjera zadržavanja do 48 sati. Isti se nalazi u KPZ Pančevo - rekao je ministar Ivica Dačić.

On je naglasio da se Milan Jakovljević tereti za krivično djelo pokušaj ubistva.

Podsjetimo, incident se dogodio u utorak uvečer na rijeci Tamiš u Pančevu, tokom redovnog treninga Kajak-kanu kluba Pančevo. 

Prema riječima svedoka, Milan Jakovljević je upravljao vodenim skuterom i velikom brzinom namjerno uletio među grupu djece uzrasta od pet do deset godina, prevrćući njihove kajake i izazivajući paniku.

Trener Nenad Miković skočio je u rijeku kako bi zaštitio mališane, a osumnjičeni je, kako se navodi, zatim i njega pokušao da udari skuterom. Djeca su zadobila lakše tjelesne povrede, ali i ozbiljne traume.

Milan Jakovljević će danas biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu, a odmah po hapšenju mu je oduzet skuter, koji se trenutno nalazi na vještačenju.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
# SKUTER
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.