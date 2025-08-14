Dačić: Vozač skutera koji je uletio među djecu tereti se za pokušaj ubistva

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je Milan Jakovljević (29), osumnjičen za napad skuterom na djecu u Pančevu, uhapšen istog dana kada se incident dogodio, te da mu je odmah određeno zadržavanje do 48 sati.
- Što se tiče incidenta na reci Tamiš, to lice je uhapšeno istog dana i određena mu je mjera zadržavanja do 48 sati. Isti se nalazi u KPZ Pančevo - rekao je ministar Ivica Dačić.
On je naglasio da se Milan Jakovljević tereti za krivično djelo pokušaj ubistva.
Podsjetimo, incident se dogodio u utorak uvečer na rijeci Tamiš u Pančevu, tokom redovnog treninga Kajak-kanu kluba Pančevo.
Prema riječima svedoka, Milan Jakovljević je upravljao vodenim skuterom i velikom brzinom namjerno uletio među grupu djece uzrasta od pet do deset godina, prevrćući njihove kajake i izazivajući paniku.
Trener Nenad Miković skočio je u rijeku kako bi zaštitio mališane, a osumnjičeni je, kako se navodi, zatim i njega pokušao da udari skuterom. Djeca su zadobila lakše tjelesne povrede, ali i ozbiljne traume.
Milan Jakovljević će danas biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu, a odmah po hapšenju mu je oduzet skuter, koji se trenutno nalazi na vještačenju.