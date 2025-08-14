Najkritičniji požari u okolini Tuzi, kao i u tri podgorička naselja

Prošla noć bila je veoma zahtjevna, a situaciju je, kaže, olakšalo to što ipak nijedan objekat nije izgubljen u požaru

Požar kod Tuzi. Vijesti.me

Dž. R.

14.8.2025

Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović kazao je "Vijestima" da su trenutno najkritičniji požari u naseljima Mjegotin i Tojeć u okolini Tuzi, kao i u podgoričkim naseljima Mrke, Blizna i Piperi.

Prema njegovim riječima, prošla noć za SZS bila je veoma zahtjevna, a situaciju je, kaže, olakšalo to što ipak nijedan objekat nije izgubljen u požaru.

- Odbranili smo kuće put Tuzi, Kakaricke gore, Pipera i Kuča. Danas pravimo organizaciju smjene i nadamo se najboljem - kazao je Bojanović.

On je "Vijestima" kasno sinoć rekao da je požar u Mrkama najkritičniji od trenutno aktivnih na teritoriji Podgorice. Tada je rekao da gori i u naselju Dinoša u Tuzima, ali da je vatra daleko od objekata.

Kanader iz Hrvatske jučer je bio angažovan na gašenju požara u Mrkama, dok je helikopter iz Srbije bio aktivan dominantno na području Kuča.

Danas bi u pomoć crnogorskim vatrogascima trebalo da stigne pomoć i od kolega iz Austrije i Švajcarske.

# POŽAR
# CRNA GORA
