SRBIJA

Počinju veliki protesti: U Beogradu blokirane ključne raskrsnice

Večeras počinju protesti pod sloganom "Večeras pucate po šavovima", sa okupljanjem na oko 30 lokacija širom zemlje.

Nova.rs

M. Až.

14.8.2025

Večeras su u Srbiji počinju protesti pod sloganom "Večeras pucate po šavovima", sa okupljanjem na oko 30 lokacija širom zemlje. 

U Beogradu su se građani okupili na više tačaka, uključujući Autokomandu i područje kod Generalštaba Vojske Srbije, pri čemu je jedna od najvećih raskrsnica, Autokomanda, blokirana oko 20 sati. 

Na društvenim mrežama pojavili su se i snimci koji pokazuju kako se kolone građana spajaju na raskrsnici, dolazeći s Novog Beograda i iz Zemuna.

U Novom Sadu policija je postavila ograde kod zgrade BIA na Bulevaru oslobođenja, gdje je okupljanje građana počelo u 19:45 sati. Istovremeno, ispred zgrade Radio televizije Srbije pojavila se grupa muškaraca odjevena u crno. Ovako obučene grupe su ranije često učestvovale u neredima tokom studentskih protesta. Večeras ih je u blizini RTS-a bilo oko 20. RTS je tokom proteklih mjeseci bio česta lokacija studentskih okupljanja, kao i Pionirski park u Beogradu, gdje su smješteni studenti koji žele da uče.

Sinoć su proteste širom Srbije pratili i incidenti, a posebno napeto je bilo u Novom Sadu, gdje su zabilježeni i ozbiljniji neredi.

