Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IMALI PORUKU ZA VUČIĆA

Video / Grupa muškaraca demolirala prostorije SNS-a u Novom Sadu

Osim stakala i unutrašnjosti prostorija, razbijene su i vanjske sigurnosne kamere

Demolirane prostorije. Screenshot / Platforma X

A. O.

14.8.2025

Prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu grupa muškaraca večeras je tokom protesta demolirala.

Muškarci su kamenjem gađali prostorije SNS-a i porazbijali stakla, a kasnije su ih potpuno razbili merdevinama, prenose srbijanski mediji.

Na prostorije su muškarci bacali jaja, a navodno i suzavac. Iz prostorija su iznesene stvari kao što su stolice, kartoni s jajima i voda. 

Osim stakala i unutrašnjosti prostorija, razbijene su i vanjske sigurnosne kamere.

Iz prostorija je iznijeta i jedna tacna s autogramom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dio muškaraca koji su razbijali prostorije SNS-a imali su crne majice oko glava.

Prisutni su skandirali Vučiću skandirali da je "šiptar" što su kasnije i napisali preko prostorija SNS-a.

# SRBIJA
# SNS
# PROTEST
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# NOVI SAD
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.