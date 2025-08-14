Video / Grupa muškaraca demolirala prostorije SNS-a u Novom Sadu

IMALI PORUKU ZA VUČIĆA
Demolirane prostorije. Screenshot / Platforma X
Prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu grupa muškaraca večeras je tokom protesta demolirala.
Muškarci su kamenjem gađali prostorije SNS-a i porazbijali stakla, a kasnije su ih potpuno razbili merdevinama, prenose srbijanski mediji.
Na prostorije su muškarci bacali jaja, a navodno i suzavac. Iz prostorija su iznesene stvari kao što su stolice, kartoni s jajima i voda.
Osim stakala i unutrašnjosti prostorija, razbijene su i vanjske sigurnosne kamere.
Iz prostorija je iznijeta i jedna tacna s autogramom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Dio muškaraca koji su razbijali prostorije SNS-a imali su crne majice oko glava.
Prisutni su skandirali Vučiću skandirali da je "šiptar" što su kasnije i napisali preko prostorija SNS-a.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
