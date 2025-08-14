Vučić: Država će narednih dana reagovati ozbiljnije, nećemo biti izloženi poruzi drugih

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se građanima ove države večeras i kazao da su oni koji protestuju na ulicama ljudi koji uništavaju imovinu i čine krivična djela.

Dodao je da je jedan policajac u Novom Sadu teže povrijeđen i da su četiri osobe uhapšene, prenosi RTRS.

Vučić je izjavio da su neki državni organi sinoć i večeras zakazali, ali da tako više neće moći.

- Država će narednih dana reagovati ozbiljnije - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da ne želi da dovodi Srbiju u poziciju da bude izložena poruzi drugih i, kako je rekao, rupa na tepihu.

Najavio je velike reforme u policiji, pravosuđu i tužilaštvu.

- Neće moći sada ni EU da se licemjerno ponaša i da govori da su neki drugi odgovorni. Bit će još mnogo više uhapšenih večeras nego što je bilo danas. Država će pobijediti. Mjerit ću svaki potez, ali ne želim da dovodim Srbiju u poziciju u kojoj će biti rupa na bilo čijem tepihu. Pozivam sve građane na mir, da ne odgovaraju na nasilje - rekao je Vučić.

Kaže da mu je Srbija na prvom mjestu i da neće ići nikuda zbog aktuelne situacije.