Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEREDI U SRBIJI

Haos u Novom Sadu: Demonstranti demolirali prostorije SNS-a, policija intervenisala

Policija je u više navrata bacila suzavac kako bi uspostavila red

Haos u Novom Sadu. Platforma X

M. Až.

14.8.2025

U Novom Sadu je večeras ponovo došlo do nereda nakon što su demonstranti demolirali prostorije Srpske napredne stranke (SNS) u Stražilovskoj ulici. Policijski kordon potiskuje okupljene u Kosovskoj ulici, a ranije su, tokom druge noći protesta, demolirane i prostorije SNS-a u Bulevaru oslobođenja.

Demonstranti su palicama i stolicama razbijali stakla, a preko glave su uglavnom imali majice. Policija je u više navrata bacila suzavac kako bi uspostavila red.

Kamere su zabilježile i muškarca za kojeg se tvrdi da je izašao iz zgrade SNS-a držeći pištolj, što je izazvalo paniku među prisutnima. Jedna osoba je ispalila hitac u zrak, zbog čega se dio mase razbježao, prenosi Razglas News.

Protesti se večeras održavaju i u Beogradu te na više desetina lokacija širom Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su učesnici protesta “oni koji uništavaju imovinu i čine krivična djela”.

Istakao je da je jedan policajac u Novom Sadu teže povrijeđen, a četiri osobe su uhapšene. 

- Država će narednih dana reagovati ozbiljnije - poručio je Vučić.

# SRBIJA
# PROTESTI
# NOVI SAD
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.