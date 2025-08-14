Haos u Novom Sadu: Demonstranti demolirali prostorije SNS-a, policija intervenisala

U Novom Sadu je večeras ponovo došlo do nereda nakon što su demonstranti demolirali prostorije Srpske napredne stranke (SNS) u Stražilovskoj ulici. Policijski kordon potiskuje okupljene u Kosovskoj ulici, a ranije su, tokom druge noći protesta, demolirane i prostorije SNS-a u Bulevaru oslobođenja.

Demonstranti su palicama i stolicama razbijali stakla, a preko glave su uglavnom imali majice. Policija je u više navrata bacila suzavac kako bi uspostavila red.

Kamere su zabilježile i muškarca za kojeg se tvrdi da je izašao iz zgrade SNS-a držeći pištolj, što je izazvalo paniku među prisutnima. Jedna osoba je ispalila hitac u zrak, zbog čega se dio mase razbježao, prenosi Razglas News.