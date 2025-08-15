Zastupnik pretučen na protestima: "Ovo je slom države"

- Kad vlast nesmetano angažuje SNS huligane da brutalno tuku mirne građane, to je slom države - rekao je Mitrović.

Generalni sekretar Stranke slobode i pravde (SSP) i narodni poslanik Peđa Mitrović oglasio se nakon što je pretučen tokom protesta u Beogradu.

Istakao je da nikoga nije provocirao, već je mirno stajao i protestovao.

- Huligani su imali nalog da prebiju svakoga brutalno. Bio sam među ljudima koji imaju izuzetno teške povrede. Ovo ne smije biti Vučićeva Srbija, jer je diktator čija vlast ide ka kraju spreman da primijeni najstrašnije nasilje. Nećeš se izvući od odgovornosti, ni ti ni tvoje falange - poručio je.

Dodao je kako se osjeća dobro nakon što mu je ukazana ljekarska pomoć.