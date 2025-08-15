Dačić: Nakon sinoćnjih nemira uhapšeno 37 osoba, povrijeđeno desetine

Sinoć su u Srbiji održani novi protesti, ovaj put pod nazivom "Pucate po šavovima", koji su na određenim mjestima prerasli u sukob. Do nereda je došlo u Novom Sadu i Beogradu, a protesti su održani, između ostalog, i u Kragujevcu, Pančevu, Valjevu, Nišu i drugim većim gradovima. U ovim mjestima je također došlo do sukoba, ali u manjoj mjeri nego u Beogradu i Novom Sadu.

Nekoliko minuta iza ponoći se oglasio Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, koji je naveo da je širom ove zemlje uhapšeno 37 osoba. Uz to, kako je rekao, povrijeđena su 42 policajca, od toga 26 u Beogradu, sedam u Valjevu i devet u Pančevu. Broj povrijeđenih među građanima Srbije koji su protestovali nije poznat, ali su na društvenim mrežama objavljeni brojni snimci povrijeđenih osoba. Među povrijeđenim građanima je i zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije Peđa Mitrović, koji tvrdi da su ga pretukli "SNS batinaši" i to s metalnim šipkama.