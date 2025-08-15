Dačić: Hrvat, Slovenac i Italijan uhapšeni zbog napada na policiju

Trojica stranih državljana uhapšena su u Beogradu zbog napada na pripadnike policije tokom sinoćnjih protesta , potvrdio je ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Među njima je i hrvatski državljanin Bruno Horvat, za kojeg Dačić tvrdi da je istog dana ušao u Srbiju i sudjelovao u sukobu s policijom u centru glavnog grada. Drugi je iz Slovenije, a treći je italijanski državljanin.

Povrijeđeno 75 policajaca

Ministar je osudio nasilje, naglasio da je povrijeđeno 75 policajaca, kao i da je u posljednja tri dana povrijeđen 121 policijski službenik, od kojih devet, prema izvještajima doktora, ima teške tjelesne povrede, prenosi Tanjug.

- Šta državljanin Hrvatske traži na protestima u Srbiji i šta bi se dogodilo da je "neki Srbenda iz Srbije" otišao u Zagreb i tamo napao policijske službenike - zapitao se Dačić.

On je danas pozvao sve na mir i suzdržanost i upozorio da niko nema pravo napadati policiju, ističući da će policija uvijek reagovati u skladu sa zakonom.

- Policija radi svoj posao, policija je narodna, ona radi u interesu države, ovdje nije riječ o bilo kojim političkim strankama, riječ je o državi. Riječ je o tome da se osigura stabilan javni red, ovakve scene nisu normalne i one ne smiju nikome biti cilj i to policija ima obavezu spriječiti - rekao je Dačić na konferenciji za novinare govoreći o sinoćnjim prosvjedima na kojima su sudionici napali pripadnike policije.

Istakao je da policija ima obavezu osiguravati stabilan javni red i mir.

- Svako mora poštovati zakon. Vidjelo se ovdje dobro šta je bio cilj, vidjelo se dobro da i bez prisutnosti pristaša Srpske napredne stranke, a u nekim gradovima su napadnuti i prostori Socijalističke partije Srbije, znači i bez ikakvog povoda ili prisutnosti naših pristaša ili pristaša SNS-a, napadnuti su, zapaljeni, opljačkani prostori Srpske napredne stranke - naveo je Dačić.

Dačić je, obraćajući se novinarima, rekao da je policija sinoć masovno, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno napadnuta i da su demonstranti pokušali nasilno probiti kordone, da su policiju gađali kamenicama, ciglama, plastičnim bocama napunjenima vodom.

Također, kako je naveo, demonstranti su policiju gađali i pirotehničkim sredstvima, a za napade na policijske službenike koristili su i motke i razne palice.

Brutalan napad

Naveo je da je oštećeno nekoliko policijskih vozila i da je uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.

Ministar unutarnjih poslova izjavio je da je zbog napada na policiju tijekom sinoćnjih prosvjeda u više gradova Srbije privedeno 114 osoba, da su podnesene 34 kaznene i 28 prekršajnih prijava, kao i da je zabilježeno 11 prekršaja po Zakonu o sigurnosti prometa.

- Te osobe će biti ili su već predane nadležnim pravosudnim organima, odnosno tužilaštvu, na daljnje postupanje, kako će se ta djela kvalifikovati i hoće li se uopće kvalifikovati više nije u našim rukama i ko će biti zadržan, a ko će biti pušten nije više u rukama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policije - rekao je Dačić u obraćanju novinarima.

- Policajci su oličenje države, policajci predstavljaju državu, policajci nikoga ne napadaju, oni štite javni red i mir - istakao je Dačić.