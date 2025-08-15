MUP Srbije: Najoštrije demantujemo navode da je djevojka maltretirana u zgradi Vlade

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije najoštrije demantuje navode koji su se danas pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama o navodnom maltretiranju Nikoline Sinđelić u zgradi Vlade Republike Srbije, ističući da je policija postupala u skladu sa zakonom, a u zgradu Vlade su uvedeni isključivo radi zaštite njihove bezbjednosti, piše Telegraf.rs.

- Naime, Nikolina Sinđelić (2003) iz Obrenovca, članica pokreta Mladi Borba, je zajedno sa S. Z. (2000) iz Niša, D. C. (1999) iz Beograda, Đ. K. (1984) iz Beograda, Đ. M. (2001) iz Požarevca i R. N. (1999) iz Beograda, kasno sinoć, 14. avgusta 2025. godine, oko 23 sata na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine učestvovala u nezakonitom javnom okupljanju i blokadi saobraćaja. Ignorišući upozorenja policijskih službenika, navedena grupa je pozivala građane na napad na policiju, a potom kamenicama, staklenim flašama i bakljama gađala policijske službenike i zgradu Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj 11. Policija je ova lica uvela u zgradu Vlade isključivo radi njihove zaštite, dok po njih ne stigne službeno vozilo i preveze ih u Policijsku stanicu Stari grad na dalje postupanje - piše u saopćenju MUP-a Srbije.

Potom se navodi, kako je kod Nikoline Sinđelić tom prilikom pronađena baklja.

- Oko pola dva ujutro, navedena lica su policijskim vozilom dovedena u PS Stari grad, odmah je kontaktiran dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog djela, kao i dežurni sudija za prekršaje, koji je naložio da se protiv svih lica podnesu prekršajne prijave u redovnom postupku za prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru. U tri sata, lica su puštena iz policijske stanice. Tokom cijelog postupka nije bilo primjene sredstava prinude, vezivanja, vrijeđanja ili bilo kakvog maltretiranja. Sve radnje policije sprovedene su u skladu sa zakonom i isključivo radi zaštite javnog reda, mira i bezbjednosti učesnika i građana - stoji u saopćenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve medije da objavljuju samo provjerene informacije i da se uzdrže od širenja neistina kojima se nanosi šteta ugledu državnih organa i obmanjuje javnost, navedeno je u saopštenju MUP-a.