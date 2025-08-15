Vučić: Još godinu i po i imat ćete državu bez mene, ovo će neko i vama raditi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je komentarisao aktuelna dešavanja u zemlji, poručivši da će izbori biti održani prije zakonskog i ustavnog roka.

- Država nije igračka, država se vodi da bismo imali ekonomski rast i da bi građani živjeli bolje. Ja ovu državu vodim na odgovoran način, najbolje što umijem. Svoju sudbinu vezao sam za Srbiju i nigdje neću da idem. Uradili smo za posljednjih 12-13 godina više nego za prethodnih 60, i nastavit ćemo tim putem. Možete to voljeti ili ne, ali to su činjenice. Nemam vile ni račune u inostranstvu, nisam proveo ni sedam dana vezan za odmor, i ne tražim da mi se to priznaje. Izbora će biti, bit će prije roka, i nemojte se iznenaditi kada se to dogodi - rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na demonstracije, upitavši: "Ko je učio demonstrante da tuku policiju i da li žele državu bez policije?"

- Hoćete državu bez Vučića? Imat ćete je za godinu i po dana. Ja neću više biti predsjednik. Samo vodite računa šta tačno želite od svoje zemlje u budućnosti i kako mislite da ona treba da izgleda. Jer ono što radite danas, sutra će neko vama raditi. Ne mislite valjda da, kada dođete na vlast, vama to neće niko raditi - poručio je.

Najavio je i da će tražiti posebne nagrade za policajce, dodavši da se svake večeri angažuje gotovo 3.000 pripadnika policije širom Srbije "koji trpe batine i teške povrede, ni krivi ni dužni, kako bi se održali red i poredak".

"U našoj zemlji postoje ljudi koji žele doći na vlast, ali ne putem izbora. Iako su tražili izbore, trik je u tome da to čine baš kada treba završiti Ekspo i druge projekte", kazao je Vučić.

Dodao je kako "ima onih koji su sretni kada nešto gori ili kada se polupaju stranačke prostorije".

- Ali oni koji žele srušiti Srbiju ne sjede ni u Beogradu ni u Novom Sadu, već van zemlje. Kod nas je čudno što nam je lakše optužiti nekoga iz okruženja nego onoga ko je stvarno to učinio. To se najbolje vidi na primjeru bombardovanja RTS-a - zaključio je Vučić.