Najtraženiji kriminalci u Evropi: Dvoje su iz našeg komšiluka

Europol je ažurirao listu najtraženijih osoba u Evropi, na kojoj se nalaze kriminalci osumnjičeni za teška krivična djela – od ubistava, trgovine narkoticima i učešća u zločinačkim organizacijama, do otmica i drugih ozbiljnih prekršaja. Za neke od njih ponuđena je i novčana nagrada.

Ukupno je na listi 46 osoba. Jedna od njih je već uhapšena, iako detalji o krivičnom djelu za koje se sumnjiči nisu objavljeni.

Među osumnjičenicima su samo dvije žene, a jedna od njih je Melisa Smrekar iz Slovenije.

Tereti se za zločin "otmica, protuzakonito oduzimanje i uzimanje talaca".

- Melisa Smrekar, rođena Nataša Brumen, 2021. godine odvela je svoju maloljetnu kćer od zakonskog skrbnika i odvela je na nepoznato mjesto. Pretpostavlja se da su još uvijek zajedno - navodi se u policijskom dokumentu.

Dvoje osumnjičenika iz susjedne Hrvatske također se nalazi na listi. Riječ je o Vladimiru Vaclaveku, koji se tereti za ubistvo počinjeno kada je imao 20 godina, u oktobru 2001. godine, te Tomislavu Drmiću, koji je tražen zbog više krivičnih djela, uključujući ilegalnu proizvodnju i trgovinu drogom, te učešće u zločinačkom udruženju.

- Smatra se opasnim, nasilnim, sklonim bijegu i naoružanim - navodi se u dokumentu.

Europol ističe da su sve osobe s liste izuzetno opasne.

- Sve bjegunce prikazane na ovoj web stranici treba smatrati opasnima! Ne prilazite im! Umjesto toga, prijavite sve informacije koje imate o tim osobama putem web stranice ili kontaktiranjem bilo koje policijske stanice - upozorava Europol.

Za dva osumnjičenika ponuđena je novčana nagrada za dojavu koja dovede do njihovog hapšenja – 200 hiljada eura, odnosno 10 hiljada eura.