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Sinjski svećenik o Thomsonovom koncertu na misi: "Neka u patnji umru oni kojima smetaju zajedništvo i pjesma"

Zajedništvo je posebno zablistalo na koncertima našeg Thompsona u Zagrebu i u Sinju, kazao je

fra Marinko Vukman. Screenshot Nova TV

D. H.

16.8.2025

Gvardijan sinjskog Svetišta i Samostana fra Marinko Vukman se na kraju mise za Veliku Gospu obrušio na saborsku zastupnicu Daliju Orešković i "one kojima smetaju" zajedništvo, Crkva i hrvatski narod.

"Neka pate i neka u toj patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo, dolazak u crkvu, vaša pjesma i ljubav prema Bogu, crkvi i hrvatskom narodu. Zajedništvo je posebno zablistalo na koncertima našeg Thompsona u Zagrebu i u Sinju. Mladi, ustrajte na tom putu, a straha nema za naš narod i domovinu", rekao je Vukman.

Zasmetalo ga je kada je Orešković prozvala izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića koji je nakon jedne mise u sinjskoj bazilici rekao kako "glasna manjina stalno vrijeđa i ne želi Hrvatsku".

"Kako smo došli do toga da Zlatko Dalić, rođen u BiH, čija su usta puna zajedništva, etiketira nas Hrvate, ovdje rođene, koji nemamo drugu državu niti drugu domovinu, kao glasnu manjinu koja 'ne voli i neće Hrvatsku'? S kojim pravom?", poručila je, između ostalog, u statusu Dalija Orešković.

"Neka se srame Oreškovićke kada prigovaraju Daliću"

"Pozdravljam sve iz Livna, Humca, Splita, Solina, Imotske i Drniške krajine, Knina. Dragi hodočasnici iz naše Bosne i Hercegovine, hvala vam što ste ovdje jer vi ne dolazite ovdje kao stranci nego kao naša braća i sestre.

Mi smo pripadnici istog hrvatskog naroda, katoličke vjere, iste domovine u duhu. Neka se sakriju u mišju rupu i neka se srame kao neke Oreškovićke kada prigovaraju našem izborniku Daliću što on ima tražiti u Sinju i pozivati na hrvatsko zajedništvo. Neka se ona srami!", rekao je Vukman okupljenim vjernicima.

# FRATAR
# SAMOSTAN
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