Protesti u Beogradu i drugim gradovima Srbije, ulice blokirane

Protesti se i večeras održavaju u Beogradu i drugim gradovima Srbije.

U Valjevu se održava protest na koji su pozvali studenti u blokadi, tzv. zborovi i gimnazijalci u blokadi, a kao razlog su naveli, kako tvrde, pretjeranu upotrebu sile od strane policije tokom protesta u tom gradu prethodnih večeri, piše Telegraf.rs.

Protest u Valjevu održava se ispred gimnazije, a za saobraćaj je blokirana ulica ispred zgrade gimnazije. Za sada nema pripadnika policije. Tzv. valjevski zbor je, pozivajući na društvenim mrežama na protest, naveo da učesnici treba da ponesu kacigu i štitnik i da ne treba da snimaju lica učesnika već samo ponašanje policije. Istovremeno, na društvenim nalozima tzv. novosadskih zborova navedeno je da je "došlo vrijeme" i da je, kako piše, "okršaj zakazan u Valjevu, ali borba je za cijelu Srbiju".

Protesti su najavljeni i u Beogradu, Novom Sadu, Vranju, Čačku, Požarevcu, Staroj Pazovi, Leskovcu, Pančevu, Inđiji...

Uhapšen muškarac zbog širenja laži

Na društvenim mrežama pojavili su se navodi da je tokom protesta prethodnih dana u Valjevu povrijeđen veliki broj učesnika i da se u valjevskoj bolnici navodno nalaze teško povrijeđeni maloljetnici koji se bore za život, kao i da je jedan demonstrant preminuo, što je ministar zdravlja Zlatibor Lončar kategorički demantovao.

Lončar je naveo da su u bolnici u Valjevu četiri učesnika protesta koji imaju lakše povrede kao i da će Ministarstvo zdravlje podnijeti krivičnu prijavu protiv onih koji šire paniku. Policija je danas uhapsila dvojicu osumnjičenih da su širili lažne navode da je jedan učesnik protesta pretučen na smrt i da je preminuo.

Veliki broj policajaca povrijeđen na protestima

Tokom protesta koji se od 13. avgusta održavaju u više gradova učesnici su napadali policiju pirotehničkim sredstvima, kamenicama, flašama, motkama, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je kasno sinoć da je na protestima povrijeđeno 127 policajaca.

Dačić je više puta demantovao navode o policijskoj brutalnosti i istakao da je policija reagovala uvijek tek kada je bila napadnuta.