Srbija će organizovati veliku vojnu paradu krajem septembra, najavljuju prikazivanje "dosad skrivenog"

Najavljena parada Vojske Srbije pod nazivom "Snaga jedinstva" zakazana je za 19. septembar u Beogradu, a tom prilikom bit će prikazan sav tehnološki napredak i najnovije nabavke oružja i vojne opreme.

Pripreme za ovaj događaj teku ubrzano, s obzirom na rokove za planiranje vojne vježbe. U tom kontekstu, jučer je održan sastanak predstavnika Vojske Srbije i Grada Beograda.

Na sastanku su prisutni upoznati s trenutnim stepenom priprema za vojnu paradu, a, prema riječima ministra odbrane Bratislava Gašića, razgovaralo se i o podršci koju će Vlada Srbije i Grad Beograd pružiti organizaciji ovog događaja.

Održavanje vježbe najavio je još u julu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, naglašavajući da će to biti prilika za demonstraciju vojnih kapaciteta koji do sada nisu bili prikazivani javnosti.

- Mnogo smo radili prethodnih mjeseci na opremanju, modernizaciji i izgradnji snažnije Vojske Srbije – snažnije nego što je ikada bila. Organizovaćemo veliku vojnu paradu kako bi građani mogli vidjeti ono što do sada nisu znali da imamo. To smo krili – riječ je o ogromnim promjenama koje Vojska Srbije doživljava - izjavio je Vučić.

Nakon parade, u Beogradu će od 23. do 26. septembra biti održan i sajam naoružanja i vojne opreme "Partner-25", koji će dodatno predstaviti kapacitete odbrambene industrije Srbije i međunarodnih partnera.