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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić nakon sukoba demonstranata s policijom i paljevina: "Sačuvat ćemo mir i kazniti siledžije"

I samo želim ljudima reći da ćemo podići i obnoviti prostorije i naših tužilaštava i sudova i stranačke prostorije, uspjet ćemo sve to napraviti

Aleksandar Vučić. Instagram

S. S.

17.8.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na Instagramu da "Vrijeme odgovornosti dolazi“. Poručio je da je nasilje izraz potpune nemoću, da će sačuvati mir i kazniti siledžije.

- Svi ovi ljudi koji su palili, rušili, odgovarat će i bit će kažnjeni za svoja zlodjela - rekao je on.

- Ponoć je, večeras nešto ranije izlazimo iz MUP-a. Došao sam posjetiti prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od onih koji je uništavaju i ruše svake večeri. I samo želim ljudima reći da ćemo podići i obnoviti prostorije i naših tužilaštava i sudova i stranačke prostorije, uspjet ćemo sve to napraviti, zajedno s našim ljudima. A ovo, uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima i jednu dobru stvar - sve su maske pale, ljudi sve vide, njihova nervoza je sve veća, histerija sve jača, nasilje sve izraženije jer nemaju što drugo ponuditi. Vrijeme odgovornosti dolazi i svi oni ljudi koji su palili, rušili, odgovarat će i bit će kažnjeni za svoja zlodjela. Srbiju, marljive ljude, vrijedne ruke našega naroda nikada neće moći pobijediti. Hvala vam na ljubavi i podršci - poručio je Vučić u objavljenom videu na Instagramu.

Val demonstracija nastavljen je u subotu u više srbijanskih gradova uz moto "Srbija se umiriti ne može" i brojne sukobe demonstranata i policije, a u Valjevu su demolirane prostorije Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužilaštva.

Centralni i najmasovniji skup organiziran je u Valjevu. Grupa maskiranih mladića demolirala je lokalno sjedište vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i ulaze u zgradu tužilaštva gradske uprave Valjeva.

Bačene su baklje i pirotehnika što je izazvalo manji požar u prostorijama SNS-a, pa su nakratko morali intervenirati vatrogasci. Incidenata je bilo i na ulicama oko prostorija SNS-a u Novom Beogradu gdje je policija suzavcem i oklopnim vozilima potiskivala demonstrante koji su je zasipali pirotehnikom i raznim predmetima.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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