Vučić nakon sukoba demonstranata s policijom i paljevina: "Sačuvat ćemo mir i kazniti siledžije"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na Instagramu da "Vrijeme odgovornosti dolazi“. Poručio je da je nasilje izraz potpune nemoću, da će sačuvati mir i kazniti siledžije.

- Svi ovi ljudi koji su palili, rušili, odgovarat će i bit će kažnjeni za svoja zlodjela - rekao je on.

- Ponoć je, večeras nešto ranije izlazimo iz MUP-a. Došao sam posjetiti prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od onih koji je uništavaju i ruše svake večeri. I samo želim ljudima reći da ćemo podići i obnoviti prostorije i naših tužilaštava i sudova i stranačke prostorije, uspjet ćemo sve to napraviti, zajedno s našim ljudima. A ovo, uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima i jednu dobru stvar - sve su maske pale, ljudi sve vide, njihova nervoza je sve veća, histerija sve jača, nasilje sve izraženije jer nemaju što drugo ponuditi. Vrijeme odgovornosti dolazi i svi oni ljudi koji su palili, rušili, odgovarat će i bit će kažnjeni za svoja zlodjela. Srbiju, marljive ljude, vrijedne ruke našega naroda nikada neće moći pobijediti. Hvala vam na ljubavi i podršci - poručio je Vučić u objavljenom videu na Instagramu.